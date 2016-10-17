Dünya Şampiyonu Sofuoğlu Türkiye’ye geldi

Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu ve ailesi Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 19.00'da Malaga'dan İstanbul'a geldi. Sofuoğlu dünya şampiyonluğunu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli motosikletçi, "Çok güzel bir sezon geçirdik. Sezonu şampiyon olarak tamamladık. Daha doğrusu iki hafta önce Fransa'da bu şampiyonluğa ulaşmak istiyorduk çok sayıda Türk'ün önünde istiyorduk. İspanya'da da Türkler bizi yalnız bırakmadı sağ olsunlar. Yarış öncesi ilk 8'e girmek benim için yeterli olacaktı ama yarış istediğimden daha iyi gitti. Hem birincilik aldık hem de şampiyonluk aldık" dedi.



KATAR'DAKİ YARIŞMADAN SONRA DİNLENECEĞİM



Kolay bir sezon geçirmediğinin altını çizen Kenan Sofuoğlu konuşmasına şöyle devam etti:



" Dünya Şampiyonası'nda yarış kazanmak kolaydır ama bir sezonu atlatıp hem zorlu şartlarda iyi hava şartlarında kötü hava şartlarında, teknik problemlerle savaşıp şampiyonluğa ulaşmak kolay bir şey değildir. Rabbim bize 5'nci kez dünya şampiyonluğunu nasip etti. Katar'da bir yarışım daha var inşallah son yarışı da yapıp sezonu en güzel şekilde kapatmak istiyoruz. Bir yarışım kaldı onu da tamamlayıp biraz dinleneceğim."