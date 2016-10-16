Üst üste 4. kez kupanın sahibi
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 11. ayağını ilk sırada tamamlayan Volkswagen takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonun 5'inci, kariyerinin 37'nci ralli zaferine ulaşan Ogier'yi 15.6 saniye geriden takip eden Hyundai'nin İspanyol sürücüsü Daniel Sordo 2'nci, liderin 59.4 saniye arkasında kalan bir diğer Hyundai sürücüsü Belçikalı Thierry Neuville ise 3. oldu.
Yarış sonunda puanını 222'ye yükselten 32 yaşındaki Ogier, pilotlar klasmanındaki en yakın takipçileri Andreas Mikkelsen ve Thierry Neuville'in 95 puan önünde yer aldı.
Bu sonuçla Ogier, 4'er şampiyonluğu bulunan Fin pilotlar Juha Kankkunen ve Tommi Makinen'i yakaladı. Fransız Sebastien Loeb, 9 şampiyonlukla WRC'de en fazla zafer yaşan sürücü unvanını elinde bulunduruyor.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12. ayağı, 27-30 Ekim'de Büyük Britanya'da gerçekleştirilecek.
İspanya Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
- Pilotlar klasmanı
1. Sebastien Ogier - 222 puan
2. Andreas Mikkelsen - 127 puan
3. Thierry Neuville - 127 puan
4. Hayden Paddon - 114 puan
5. Daniel Sordo - 111 puan
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:52
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 2
Yorum
Eko Supersport motor yarışlarının en önemsiz klasmanı.Bunda şampiyon olsa ne yazar şişirilmiş balondan farksız bir sporcu
- Fener sevindirdi
Toplam 1
Yorum
Perfect! Helal olsun be Fenerbahçem
- Kazanma zamanı
Toplam 8
Yorum
isminiz Stoch giderse işler zorlanır ve gitmesini istemem nolur gitmesine izin vermeyin bu arada Alanya'da çok rahat alırız inşallah
Üst üste 4. kez kupanın sahibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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