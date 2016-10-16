MotoGP'de şampiyon Marquez
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonluğa ulaştı.
Yarışa 3. sıradan başlayan Movistar Yamaha'dan Jorge Lorenzo, startta liderliğe yükseldi. Fakat Repsol Honda'nın şampiyona lideri sürücüsü Marc Marquez, 4. turdaki atağıyla liderliği Lorenzo'dan aldı.
Pilotlar klasmanında Marquez'e en yakın isim olan Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi, 6. turda takım arkadaşı Lorenzo'yu geçerek 2'nciliğe çıktı ancak bir tur sonra yaptığı kaza sonucu yarışa veda etti.
Mücadeleyi, liderin yaklaşık 3 saniye arkasında 2. sırada götüren Lorenzo, bitime 5 tur kala motosikletinin kontrolünü kaybetti ve mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.
Damalı bayrağı ilk sırada gören Marquez böylece pilotlar klasmanındaki en yakın takipçisi Rossi ile arasındaki puan farkını 77'ye çıkardı ve sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sezon 5'inci, MotoGP kariyerinin 29. birinciliğini elde eden 23 yaşındaki İspanyol pilot, 2013 ve 2014'ten sonra 3. şampiyonluğuna ulaştı.
Ducati'den Andrea Dovizioso, liderin 2.9 saniye arkasında 2. oldu. Marquez'den 4.1 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Suzuki Ecstar'dan Maverick Vinales ise 3. sırayı aldı.
Sezonun 16. yarışı Avustralya Grand Prix'si, 23 Ekim'de koşulacak.
- Pilotlar klasmanı
Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
1. Marc Marquez (İspanya) - 273 puan
2. Valentino Rossi (İtalya) - 196
3. Jorge Lorenzo (İspanya) - 182
4. Maverick Vinales (İspanya) - 165
5. Dani Pedrosa (İspanya) - 155
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:12
- "Trabzonspor Trabzon'dan uzaklaştırılıyor"
Toplam 8
Yorum
Ts Fatih paran varsa ver yoksa adamlarınıda al git bu işler idda oynamaya benzemez başkana ve hocaya tam destek
- '‘Çakır, Türkiye’de küçük’'
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Bravo sana .Senden başka bu penaltıyı gören yok!
- Şenol Güneş mutlu
Toplam 6
Yorum
KAYSERİLİ hasan bu liğ izlenmez demişsin senin gibi taraflı olanlar zaten izlemesin dün sahada adam gibi gördüğünü çalan bir hakem olsaydı beşiktaşın buz gibi 2 penaltısından en az birini verirdi,sen bide çıkmış laf olsun diye yorum yapmışsın.
MotoGP'de şampiyon Marquez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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