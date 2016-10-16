Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!

İspanya'nın Cadiz kentinde yer alan 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Sofuoğlu, iyi bir startla birlikte ilk virajı lider geçmeyi başardı. Risk almak istemeyen temsilcimize üçüncü sıra şampiyonluk için yetecekti. Ancak bu olaydan hemen sonra şampiyonluk için mücadele eden Randy Krummenacher'in düşmesi, 2016 Supersport şampiyonluğunu 5.kez Kenan Sofuoğlu'na getirdi.



Randy Krummenacher düştükten sonra motosikletiyle birlikte pite geldi ve yarışa devam etme kararı aldı ancak hasar alan motosikleti nedeniyle mutlu sona milli sporcumuz Sofuoğlu ulaştı.