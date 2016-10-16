Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu, İspanya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında en yakın rakibi Randy Krummenacher''in düşmesi sonrası 5. kez şampiyon oldu.
İspanya'nın Cadiz kentinde yer alan 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde düzenlenen yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Sofuoğlu, iyi bir startla birlikte ilk virajı lider geçmeyi başardı. Risk almak istemeyen temsilcimize üçüncü sıra şampiyonluk için yetecekti. Ancak bu olaydan hemen sonra şampiyonluk için mücadele eden Randy Krummenacher'in düşmesi, 2016 Supersport şampiyonluğunu 5.kez Kenan Sofuoğlu'na getirdi.
Randy Krummenacher düştükten sonra motosikletiyle birlikte pite geldi ve yarışa devam etme kararı aldı ancak hasar alan motosikleti nedeniyle mutlu sona milli sporcumuz Sofuoğlu ulaştı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:11
- Stoch’a teklif
Toplam 7
Yorum
Dobro Satın alma opsiyonu da koysunlar en az 15 milyon euro.
- Stoch’a teklif
Toplam 7
Yorum
Kirimtay Bu 9 maçta 3 gol attıysa çoğundan iyidir satilmasin
- Stoch’a teklif
Toplam 7
Yorum
Osman Stoch gibi oyuncu gonderilmemeli, devamli oynamasi lazim Yedek girip ne faydasi olsun Adam isinmadan Mac bitiyor
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