 Kenan Sofuoğlu geri sayımda – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kenan Sofuoğlu geri sayımda

    Kenan Sofuoğlu geri sayımda
    Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağının sıralama turu dün yapıldı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İspanya'daki etabın sıralama turunu 1.42.969 ile birinci tamamladı. Bugünkü yarışa pole pozisyonunda başlayacak olan Sofuoğlu, yarışı ilk 8'de bitirmesi halinde bu organizasyondaki 5. şampiyonluğunu ilan edecek.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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