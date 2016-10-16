Kenan Sofuoğlu geri sayımda

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağının sıralama turu dün yapıldı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İspanya'daki etabın sıralama turunu 1.42.969 ile birinci tamamladı. Bugünkü yarışa pole pozisyonunda başlayacak olan Sofuoğlu, yarışı ilk 8'de bitirmesi halinde bu organizasyondaki 5. şampiyonluğunu ilan edecek.