 Sofuoğlu şampiyonluk için piste çıkıyor – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sofuoğlu şampiyonluk için piste çıkıyor

    Sofuoğlu şampiyonluk için piste çıkıyor

    Milli motosikletçi, Dünya Supersport Şampiyonası’nın 11. ayağı için İspanya’da yarışacak. Kenan Sofuoğlu ilk 8’e girerse zaferini ilan edecek.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağı öncesi Kenan Sofuoğlu geri sayıma geçti... Genel klasmanda zirvede olduğu yarışların İspanya etabında mücadele edecek olan milli motosikletçi, turu ilk 8'de bitirmesi halinde son etap öncesi şampiyonluğunu ilan edecek. Cadiz'deki 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları bugün 12.30'da yapılacak. Dev yarış ise yarın 12.20'de koşulacak. En yakın rakibi İsviçreli Krummenacher ile arasında 42 puan fark bulunan Sofuoğlu 171 puanla genel klasmanda ilk sırada bulunuyor. Krummenacher 129 puanla ikinci, Fransız Jules Cluzel da 116 puanla 3. yer alıyor.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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