Sofuoğlu İspanya'da ilk sıradan başlayacak
Şampiyonluğunu ilan etmek isteyen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışının sıralama turlarını birincilikle tamamladı.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışına ilk sıradan başlayacak.
Cadiz kentinde yer alan 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.42.969'luk tur zamanıyla sürücüler klasmanı lideri Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun oldu.
Sofuoğlu, yarın düzenlenecek ve ilk sıradan başlayacağı yarışta ilk 8'e girmesi halinde organizasyondaki 5. şampiyonluğunu ilan edecek.
Milli sporcunun takım arkadaşı İsviçreli pilot Randy Krummenacher ise 1.43.311'lik süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti. MV Agusta Reparto Corse takımının Fransız sürücüsü Jules Cluzel de 1.43.996'lık derecesiyle üçüncü sırayı aldı.
Organizasyonda yarın TSİ 12.20'de yapılacak sezonun 11. yarışına ilk 10 sırada başlayacak pilotlar şunlar:
1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.42.969
2. Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti): 1.43.311
3. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse): 1.43.996
4. Niki Tuuli (Kallio): 1.44.128
5. Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda): 1.44.225
6. Alessandro Zaccone (San Carlo Italia): 1.44.350
7. Patrick Jocobsen (Honda World Supersport): 1.44.549
8. Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. - Honda): 1.44.590
9. Ilya Mikhalchik (DS Junior): 1.44.729
10. Axel Bassani (San Carlo Italia): 1.44.745
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:55
- Emre Mor'dan özür diledi
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Altyapi denince herkezin karistirdigi bir konu oldugu bir daha belgelendi ! Zira, su veya bu klübün altyapisindan gelirken ögrenilen futbolla ilgi hususlar disinda , birde sosyal altyapi vardirki, diyeriyle beraber birleserek oyuncunun saha ici , saha disi hareketlerini belirler ! Millî takimda da öyle isyankâr degilmi ? "Ha simdi atildi, ha simdi atilacak" diye diken üstünde degilmiyiz ?
- Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
Toplam 8
Yorum
net sosanın geç uyum sağlama sorunu var bjk de ilk yılllarında iyi oynamadı ama orası bjk değil milan sabretmez hemen yerine yenisini alırlar
- Rekora doğru
Toplam 1
Yorum
isminiz GS fena
Sofuoğlu İspanya'da ilk sıradan başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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