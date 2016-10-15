 Sofuoğlu İspanya'da ilk sıradan başlayacak – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Sofuoğlu İspanya'da ilk sıradan başlayacak

    Sofuoğlu İspanya'da ilk sıradan başlayacak

    Şampiyonluğunu ilan etmek isteyen milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışının sıralama turlarını birincilikle tamamladı.

    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışına ilk sıradan başlayacak.

    Cadiz kentinde yer alan 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.42.969'luk tur zamanıyla sürücüler klasmanı lideri Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun oldu.

    Sofuoğlu, yarın düzenlenecek ve ilk sıradan başlayacağı yarışta ilk 8'e girmesi halinde organizasyondaki 5. şampiyonluğunu ilan edecek.

    Milli sporcunun takım arkadaşı İsviçreli pilot Randy Krummenacher ise 1.43.311'lik süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti. MV Agusta Reparto Corse takımının Fransız sürücüsü Jules Cluzel de 1.43.996'lık derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

    Organizasyonda yarın TSİ 12.20'de yapılacak sezonun 11. yarışına ilk 10 sırada başlayacak pilotlar şunlar:

    1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.42.969

    2. Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti): 1.43.311

    3. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse): 1.43.996

    4. Niki Tuuli (Kallio): 1.44.128

    5. Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda): 1.44.225

    6. Alessandro Zaccone (San Carlo Italia): 1.44.350

    7. Patrick Jocobsen (Honda World Supersport): 1.44.549

    8. Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. - Honda): 1.44.590

    9. Ilya Mikhalchik (DS Junior): 1.44.729

    10. Axel Bassani (San Carlo Italia): 1.44.745

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:55
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