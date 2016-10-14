İşi İspanya'da bitirmek istiyor

Cadiz kentinde yer alan 4 bin 423 metrelik Jerez Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek. Yarış ise 16 Ekim Pazar günü TSİ 12.20'de koşulacak.

En yakın rakibi İsviçreli Randy Krummenacher ile arasında 42 puan fark bulunan Sofuoğlu, İspanya'daki yarışta ilk 8'e girmesi halinde şampiyonluğunu sezonun son etabı öncesinde garantileyecek.

Bu sezon İspanya'nın Aragon Pisti, Büyük Britanya, İtalya'nın Imola ve Misano Pisti ile Almanya'daki yarışlardan zaferle ayrılan Sofuoğlu, şampiyonluğa ulaşması halinde Dünya Supersport Şampiyonası'nda aynı başarıyı 5. kez tekrarlayacak.

Şampiyonadaki 10 yarışın ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye): 171 puan

2. Randy Krummenacher (İsviçre): 129

3. Jules Cluzel (Fransa): 116

4. Patrick Jacobsen (ABD): 109

5. Kyle Smith (Büyük Britanya): 84

- Razgatlıoğlu son yarışa çıkıyor

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Superstock 1000 Kupası'na katılan Toprak Razgatlıoğlu ise İspanya'da sezonun sekizinci ve son yarışına çıkacak.

FIM Superstock 1000 Kupası'nda sezonun son etabı, pazar günü TSİ 15.20'de başlayacak.