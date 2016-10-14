İşi İspanya'da bitirmek istiyor
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışında şampiyonluk için piste çıkacak.
En yakın rakibi İsviçreli Randy Krummenacher ile arasında 42 puan fark bulunan Sofuoğlu, İspanya'daki yarışta ilk 8'e girmesi halinde şampiyonluğunu sezonun son etabı öncesinde garantileyecek.
Bu sezon İspanya'nın Aragon Pisti, Büyük Britanya, İtalya'nın Imola ve Misano Pisti ile Almanya'daki yarışlardan zaferle ayrılan Sofuoğlu, şampiyonluğa ulaşması halinde Dünya Supersport Şampiyonası'nda aynı başarıyı 5. kez tekrarlayacak.
Şampiyonadaki 10 yarışın ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:
1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye): 171 puan
2. Randy Krummenacher (İsviçre): 129
3. Jules Cluzel (Fransa): 116
4. Patrick Jacobsen (ABD): 109
5. Kyle Smith (Büyük Britanya): 84
- Razgatlıoğlu son yarışa çıkıyor
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Superstock 1000 Kupası'na katılan Toprak Razgatlıoğlu ise İspanya'da sezonun sekizinci ve son yarışına çıkacak.
FIM Superstock 1000 Kupası'nda sezonun son etabı, pazar günü TSİ 15.20'de başlayacak.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:54
- Orman Napoli'den umutlu
Toplam 2
Yorum
BETO Beyler Napoli'nin bizden tek fazlası daha sert ve sağlamcı oynamaları o kadar!
- Kerim Frei’a Köln kancası
Toplam 4
Yorum
BETO Çok yetenekli çok kabiliyetli bir birde çok rahat adam eksiltebiliyor ama son hamlelerini ya hep çok geç yapıyor yada gücü kalmıyor. Ama şu bir gerçek ki Olcay'dan on kat daha iyi kanat oyuncusu!
- Hakkını vermeli
Toplam 3
Yorum
karakartal Aboubakarın sorunları, yönetim tarafından, tam olmasada giderildi.Bundan sonra ,iş ona düşüyor.Aboubakarın klası belli, form tutup başarılı olacağından eminim.
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