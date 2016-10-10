Sofuoğlu yeni pisti gezdi

Cumayeri ilçesindeki 650 dönümlük arazi üzerinde devam eden çalışmaları yerinde takip eden Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, hemen hemen her gün piste geldiğini söyledi.

Gerçekleştirilen altyapı çalışmasının çok önemli olduğunu anlatan Sofuoğlu, "İşin doğrusu hızlı olsun diye çok daha çabuk bitirebilirdik ama alt yapı çalışmalarında çok dikkat edilmesini istiyorum. Yapacağımız altyapı sayesinde bu pisti yıllarca kullanabileceğiz. Cumayeri Belediyesi çalışanlarına ve belediye başkanı Recep Tuna'ya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sofuoğlu, 2017 yılının nisan ayında alana asfalt atma şansı bulacaklarını da sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Artık altyapı ile alakalı güzel adımlar attığımıza inanıyorum. Virajları da görmeye başladık. Bir yandan da doldurmaya başladık. Yazın yaşanan olaylar sebebiyle burada iki ay hiçbir şey yapamadık. Sıkıntı yok, çalışmaya devam ediyoruz. Günlük 250 metrelik alanı açıp sert malzemeyle doldurmaya başladık. İşin zorlu kısmını geçmeye başladık. Önümüzdeki bir ayda havalar güzel olursa altyapıyı bitirmiş olacağız. Ondan sonra altyapının oturmasını bekleyeceğiz. Nisan aylarında asfaltını atıp daha sonra çevre düzenlemelerini adım adım yapacağız inşallah."

Mili motosikletçi, daha sonra pistte çalışan iş makinesinin direksiyonuna geçerek altyapı çalışmalarına katkıda bulundu.