 Şampiyonluk Rosberg’den – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Şampiyonluk Rosberg’den

    Şampiyonluk Rosberg’den
    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya GP'sini Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazanarak takımına şampiyonluğu getirdi ve sezonun 9. zaferini elde etti. 53 turluk yarışa 'pole' pozisyonundan başlayan Rosberg, 1.26.43.333'lük süresiyle ilk sırayı alırken, Verstappen 2., takım arkadaşı Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Puanını 313 yapan sürücüler klasmanı lideri Rosberg, bitime 4 yarış kala Hamilton ile farkı 33'e çıkardı. Mercedes ise 593 puanla takımlar klasmanında üst üste 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı. 18. yarış 23 Ekim'de ABD'de yapılacak.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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