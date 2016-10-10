Şampiyonluk Rosberg’den
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya GP'sini Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazanarak takımına şampiyonluğu getirdi ve sezonun 9. zaferini elde etti. 53 turluk yarışa 'pole' pozisyonundan başlayan Rosberg, 1.26.43.333'lük süresiyle ilk sırayı alırken, Verstappen 2., takım arkadaşı Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Puanını 313 yapan sürücüler klasmanı lideri Rosberg, bitime 4 yarış kala Hamilton ile farkı 33'e çıkardı. Mercedes ise 593 puanla takımlar klasmanında üst üste 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı. 18. yarış 23 Ekim'de ABD'de yapılacak.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Şampiyonluk Rosberg’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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