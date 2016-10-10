 ‘İspanya’dan kesin şampiyon dönerim’ – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ‘İspanya’dan kesin şampiyon dönerim’

    ‘İspanya’dan kesin şampiyon dönerim’
    Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 10. etabında yarış dışı kalmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Sofuoğlu "Fransa'da hedefim şampiyonluktu olmadı. İspanya'da ilk 8'e girersem şampiyonluğu garantileyeceğim. Kesin olarak başaracağım ve 5. kez dünya şampiyonu olacağım" dedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:47
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