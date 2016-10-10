‘İspanya’dan kesin şampiyon dönerim’
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 10. etabında yarış dışı kalmasının kendisini üzdüğünü söyledi. Sofuoğlu "Fransa'da hedefim şampiyonluktu olmadı. İspanya'da ilk 8'e girersem şampiyonluğu garantileyeceğim. Kesin olarak başaracağım ve 5. kez dünya şampiyonu olacağım" dedi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
remzi maç sırasında spiker " izlanda nın tezahüratını biz daha iyi yapıyoruz " dedi.evet maşallah bazı konularda taklitçiliği çok iyi yaparız. keşke tezahürat kadar onların oyunlarınıda onlardan iyi yapabilsek.
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
the arda ilk yorum benden :))
- İzlanda kabusu
Toplam 12
Yorum
ERAY TS Terim İSTİFA ! TFF İSTİFA ! Hahahahaha
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