Japonya'da zafer Rosberg'in

Formula 1 sezonunun 17. mücadelesi, Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, bu üstünlüğünü kalkış anından itibaren korumayı başardı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, kötü bir kalkış yaparak ikinci sıradan başladığı yarışta 8'inciliğe geriledi. Yarış boyunca kaybettiği yeri geri kazanmaya çalışan Hamilton, 3'üncü sıraya kadar yükselmesine karşın son turda yaptığı atakta Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'i geçemedi.

Mücadeleyi 1.26.43.333'lük süresiyle ilk sırada bitiren Rosberg, sezonun 9'uncu, kariyerinin 23'üncü birinciliğine ulaştı. Rosberg'in 4.978 saniye gerisinde Verstappen ikinci, liderin 5.776 saniye arkasında kalan Hamilton ise üçüncü oldu.

Bu sonuçla puanını 313 yapan sürücüler klasmanı lideri Rosberg, sezonun bitimine 4 yarış kala takım arkadaşı Hamilton ile arasındaki farkı 33 puana çıkardı. Mercedes ise puanını 593'e yükselterek sezonun bitimine 4 yarış kala takımlar klasmanında üst üste 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Sezonun 18'inci yarışı ABD Grand Prix'si 23 Ekim'de koşulacak.

- İlk 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)

9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)

10. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Nico Rosberg (Almanya): 313 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 280

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 212

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170

5. Max Verstappen (Hollanda), Sebastian Vettel (Almanya): 165

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 593

2. Red Bull: 385

3. Ferrari: 335

4. Force India: 134

5. Williams: 124