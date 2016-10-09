Japonya'da zafer Rosberg'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. yarışı Japonya Grand Prix'sini kazanan Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, sezonun 9. zaferini elde etti.
Yarışa "pole" pozisyonundan başlayan Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, bu üstünlüğünü kalkış anından itibaren korumayı başardı.
Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, kötü bir kalkış yaparak ikinci sıradan başladığı yarışta 8'inciliğe geriledi. Yarış boyunca kaybettiği yeri geri kazanmaya çalışan Hamilton, 3'üncü sıraya kadar yükselmesine karşın son turda yaptığı atakta Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı sürücüsü Max Verstappen'i geçemedi.
Mücadeleyi 1.26.43.333'lük süresiyle ilk sırada bitiren Rosberg, sezonun 9'uncu, kariyerinin 23'üncü birinciliğine ulaştı. Rosberg'in 4.978 saniye gerisinde Verstappen ikinci, liderin 5.776 saniye arkasında kalan Hamilton ise üçüncü oldu.
Bu sonuçla puanını 313 yapan sürücüler klasmanı lideri Rosberg, sezonun bitimine 4 yarış kala takım arkadaşı Hamilton ile arasındaki farkı 33 puana çıkardı. Mercedes ise puanını 593'e yükselterek sezonun bitimine 4 yarış kala takımlar klasmanında üst üste 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
Sezonun 18'inci yarışı ABD Grand Prix'si 23 Ekim'de koşulacak.
- İlk 10
Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:
1. Nico Rosberg (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
3. Lewis Hamilton (Mercedes)
4. Sebastian Vettel (Ferrari)
5. Kimi Raikkonen (Ferrari)
6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
7. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)
9. Felipe Massa (Williams-Mercedes)
10. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı:
1. Nico Rosberg (Almanya): 313 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 280
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 212
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 170
5. Max Verstappen (Hollanda), Sebastian Vettel (Almanya): 165
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 593
2. Red Bull: 385
3. Ferrari: 335
4. Force India: 134
5. Williams: 124
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:00
- "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Toplam 19
Yorum
hımm007 tabi o yüzden morinyo amcam chelsea almıştı kaliteisizya penaltı olurda bizi kurtarır diye ama kısmet işte sow dayımda lilde napıyodu aceb:D
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 41
Yorum
HaKaN __ mahmut uslu aziz yıldırım ortalığı germekte üstünüze yok hakemler sizi tutarken sesiniz çıkmaz türk futboluna en büyük düşmalığı azizle sen yapıyorsun
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 41
Yorum
cevo mahmut USLU dur!!
Japonya'da zafer Rosberg'in haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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