Japonya’da formula heyecanı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya Grand Prix'siyle devam edecek. Sezonun 17. yarışı, Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak. Japonya Grand Prix'si, bugün saat 08.00'de gerçekleştirilecek.