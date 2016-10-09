 Japonya’da formula heyecanı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Japonya’da formula heyecanı

    Japonya’da formula heyecanı
    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya Grand Prix'siyle devam edecek. Sezonun 17. yarışı, Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak. Japonya Grand Prix'si, bugün saat 08.00'de gerçekleştirilecek.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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