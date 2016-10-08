 Japonya'da pole pozisyonu Rosberg'in – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Japonya'da pole pozisyonu Rosberg'in

    Japonya'da pole pozisyonu Rosberg'in

    Formula 1'de Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg, sezonun 17. yarışının sıralama turlarında birinci oldu.

    2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Nico Rosberg ilk sırada başlayacak.

    Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

    Pilotlar klasmanında Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 23 puan önünde yer alan Alman pilot Nico Rosberg, sıralama turlarında 1.30.647'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

    Rosberg'i takibini sürdüren takım arkadaşı son iki yılın şampiyonu Hamilton ise 1.30.660'lık zamanıyla ikinci sırayı aldı. Ferrari'nin Finlandiyalı pilotu Kimi Raikkonen ise 1.30.949'luk süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

    Uluslararası Suzuka Pisti'nde yarın TSİ 08.00'de başlayacak Japonya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

    1. Nico Rosberg (Mercedes): 1.30.647

    2. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.30.660

    3. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.30.949

    4. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.31.028

    5. Max Verstappen (Red Bull - TAG Heuer): 1.31.178

    6. Daniel Ricciardo (Red Bull - TAG Heuer): 1.31.240

    7. Sergio Perez (Force India - Mercedes): 1.31.961

    8. Romain Grosjean (Haas - Ferrari): 1.31.961

    9. Nico Huelkenberg (Force India - Mercedes): 1.32.142

    10. Esteban Gutierrez (Haas - Ferrari): 1.32.547

    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:23
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