Japonya'da pole pozisyonu Rosberg'in

2016 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Nico Rosberg ilk sırada başlayacak.

Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Pilotlar klasmanında Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 23 puan önünde yer alan Alman pilot Nico Rosberg, sıralama turlarında 1.30.647'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.

Rosberg'i takibini sürdüren takım arkadaşı son iki yılın şampiyonu Hamilton ise 1.30.660'lık zamanıyla ikinci sırayı aldı. Ferrari'nin Finlandiyalı pilotu Kimi Raikkonen ise 1.30.949'luk süresiyle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Uluslararası Suzuka Pisti'nde yarın TSİ 08.00'de başlayacak Japonya Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Nico Rosberg (Mercedes): 1.30.647



2. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.30.660



3. Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.30.949



4. Sebastian Vettel (Ferrari): 1.31.028



5. Max Verstappen (Red Bull - TAG Heuer): 1.31.178



6. Daniel Ricciardo (Red Bull - TAG Heuer): 1.31.240



7. Sergio Perez (Force India - Mercedes): 1.31.961



8. Romain Grosjean (Haas - Ferrari): 1.31.961



9. Nico Huelkenberg (Force India - Mercedes): 1.32.142



10. Esteban Gutierrez (Haas - Ferrari): 1.32.547