Rosberg-Hamilton kapışması sürüyor

Sezonun 17. yarışı, Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turunun yarın TSİ 09.00'da başlayacağı Japonya Grand Prix'si, 9 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

Mercedes takımında, Malezya'daki son yarışta elde ettiği üçüncülükle pilotlar klasmanındaki liderliğini pekiştiren Alman Nico Rosberg ile aracının motorundaki arıza yüzünden yarış dışı kalarak rakibinin 23 puan gerisine düşen Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi, tüm hızıyla devam edecek.

Özellikle son yarışlardaki yüksek formuyla öne çıkan Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya ve Singapur'daki etaplardan zaferle ayrıldı.

Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Almanya'daki yarışları ilk sırada bitirdi.

- Pilotlar ve takımlar klasmanı



Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar klasmanı:



1. Nico Rosberg (Almanya): 288 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 265



3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 204



4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 160



5. Sebastian Vettel (Almanya): 153







Takımlar klasmanı:



1. Mercedes: 553



2. Red Bull: 359



3. Ferrari: 313



4. Force India: 124



5. Williams: 121