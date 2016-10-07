Rosberg-Hamilton kapışması sürüyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya Grand Prix'siyle sürecek
Mercedes takımında, Malezya'daki son yarışta elde ettiği üçüncülükle pilotlar klasmanındaki liderliğini pekiştiren Alman Nico Rosberg ile aracının motorundaki arıza yüzünden yarış dışı kalarak rakibinin 23 puan gerisine düşen Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi, tüm hızıyla devam edecek.
Özellikle son yarışlardaki yüksek formuyla öne çıkan Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya ve Singapur'daki etaplardan zaferle ayrıldı.
Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Almanya'daki yarışları ilk sırada bitirdi.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı:
1. Nico Rosberg (Almanya): 288 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 265
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 204
4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 160
5. Sebastian Vettel (Almanya): 153
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 553
2. Red Bull: 359
3. Ferrari: 313
4. Force India: 124
5. Williams: 121
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:07
- Önder Turacı bıçaklandı
Toplam 1
Yorum
fbli allah acıl sıfa versın
- Harika çocuk
Toplam 6
Yorum
karakartal Bu çocuğu bu yaşta milli takıma almak ateşe atmakla birdir.Öncelikle oynadığı takımda pişmeli, ilk onbirin vazgeçilmezi olmalı, fizik kondisyon ve kafa olarak gelişimini tamamladıktan sonra milli takımda oynatılmalı.
- Tolga Ciğerci toparladı
Toplam 2
Yorum
karakartal Tolga ciğerci ideal bir orta saha oyuncusu değil, hele takımı toparlayacak oyuncu hiç değil.M.Topal ve Ozan tufanı birarada oynattığınız zaman, orta saha sırıtır,bunların birini değiştirdiğiniz zaman takımın çehresi değişir ama bu olumlu değişiklik Tolga nın kalitesinden ileri gelmiyor.
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