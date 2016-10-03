Sofuoğlu korkuttu
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yürekleri ağza getirdi. İlk sırada başladığı yarışı uzun süre önde götüren Sofuoğlu, bitime 8 tur kala motosikletten düşerek yarış dışı kaldı. Klasman lideri olan Sofuoğlu, şampiyonanın 10. ayağında zaferini ilan etme şansını kaçırırken, yarışı Fransız Jules Cluzel birinci tamamladı.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Cenk Terimi sevmezdim normalde ama şimdi sevmeye başladım ne iyi etmiş almamış bunları..ne varsa açıklayın neyi bekliyorsunuz varsa konuşun
- ''Mesele prim değildi''
Toplam 6
Yorum
Semih Para konuşmadım diyor arda yazı yazmış hem arkadaşlarım için kaptan olarak sordum diyor sonra prim konuşmadım diyor hangisi doğru
- F.Bahçe'ye üstünlük sağladık
Toplam 4
Yorum
emin üstünlük sağlamak,hele bu kendi sahanda ise, galibiyetle olur.hani nerede.
Sofuoğlu korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.