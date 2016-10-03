 Sofuoğlu korkuttu – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    Sofuoğlu korkuttu

    Sofuoğlu korkuttu
    Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yürekleri ağza getirdi. İlk sırada başladığı yarışı uzun süre önde götüren Sofuoğlu, bitime 8 tur kala motosikletten düşerek yarış dışı kaldı. Klasman lideri olan Sofuoğlu, şampiyonanın 10. ayağında zaferini ilan etme şansını kaçırırken, yarışı Fransız Jules Cluzel birinci tamamladı.


    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:30
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