 Sofuoğlu zafere koşuyor – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Sofuoğlu zafere koşuyor

    Sofuoğlu zafere koşuyor
    Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayağı bugün Fransa'da koşulacak. Milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, 4 bin 411 metrelik pistteki yarışa ilk sırada başlayacak.
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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