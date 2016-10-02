Şampiyonluğu İspanya'ya bıraktı

Şampiyonada sezonun 10. yarışı, Fransa'daki 4 bin 411 metrelik Magny Cours Pisti'nde 19 tur üzerinden koşuldu.

Kawasaki Puccetti takımı pilotu Kenan Sofuoğlu, ilk sıradan başladığı yarışta üstünlüğünü uzun süre korudu. Lider götürdüğü mücadelede bitime 8 tur kala motosikletinden düşen milli sporcu, yarış dışı kalmaktan kurtulamadı.

Kenan Sofuoğlu'nun yarış dışı kalmasıyla birincilik mücadelesi, MV Agusta Reparto Corse'den Fransız Jules Cluzel ve Kallio takımından Fin pilot Niki Tuuli arasında geçti. Son turda rakibini geride bırakan Cluzel, sezonun ikinci zaferini elde etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kenan Sofuoğlu'nun İsviçreli takım arkadaşı Randy Krummenacher ise yarışı 5. sırada tamamladı.

Bu sonuçla puanını 129'a yükselten ve şampiyonluk şansını son iki etaba taşıyan Krummenacher, sürücüler klasmanı lideri Kenan Sofuoğlu ile arasındaki farkı 42'ye indirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. yarışı, 16 Ekim'de İspanya'da yapılacak.

- Sürücüler klasmanı

Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 171 puan

2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 129

3. Jules Cluzel (Fransa) - 116

4. Patrick Jacobsen (ABD) - 109

5. Kyle Smith (Büyük Britanya) - 84