Şampiyonluğu İspanya'ya bıraktı
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 10. etabında yarış dışı kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.
Kawasaki Puccetti takımı pilotu Kenan Sofuoğlu, ilk sıradan başladığı yarışta üstünlüğünü uzun süre korudu. Lider götürdüğü mücadelede bitime 8 tur kala motosikletinden düşen milli sporcu, yarış dışı kalmaktan kurtulamadı.
Kenan Sofuoğlu'nun yarış dışı kalmasıyla birincilik mücadelesi, MV Agusta Reparto Corse'den Fransız Jules Cluzel ve Kallio takımından Fin pilot Niki Tuuli arasında geçti. Son turda rakibini geride bırakan Cluzel, sezonun ikinci zaferini elde etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Kenan Sofuoğlu'nun İsviçreli takım arkadaşı Randy Krummenacher ise yarışı 5. sırada tamamladı.
Bu sonuçla puanını 129'a yükselten ve şampiyonluk şansını son iki etaba taşıyan Krummenacher, sürücüler klasmanı lideri Kenan Sofuoğlu ile arasındaki farkı 42'ye indirdi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. yarışı, 16 Ekim'de İspanya'da yapılacak.
- Sürücüler klasmanı
Sezonun 10. yarışının ardından sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:
1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 171 puan
2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 129
3. Jules Cluzel (Fransa) - 116
4. Patrick Jacobsen (ABD) - 109
5. Kyle Smith (Büyük Britanya) - 84
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:27
- Uçakta zafer selfiesi
Toplam 11
Yorum
vdtszgn 1 Fabri 2 Gökhan 3 Caner 4 Marcelo 5 Atiba / 6 G.İnler 7 Queresma 8 Oğuzhan 9 Cenk 10 Talisca 11Abobakar bir defa kemik bu olmalı
- Nereden nereye
Toplam 7
Yorum
Mario Onur'un bu travmayı yaşaması, başarısız oluşu ektiğinin biçilmesi ve futbol anlayışının karşılığıdır, hak etmediği yere çıkan insan daha hızlı çakılır, harikasın Onur aynen devam
- Bir uzaylı golü
Toplam 13
Yorum
Ömer Maçı Pazar gününe almayan TFF'ye inat kazandık. Golün ardından Yıldırım Demirören ve sizlerin nasıl bir ruh haline büründüğünüzü inan çok merak ediyorum. Gerçi ruh hali ortada Adriano'nun füzesi sadece çimleri ağlatmamış baksana :):)
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