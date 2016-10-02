Hamilton'ın sorunu Rosberg'e yaradı

Formula 1 sezonunun 16. mücadelesi, Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde, 56 tur üzerinden yapıldı. Yarışa 5. cepten başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, rakiplerinden daha iyi kalktı. İlk viraja 2. sırada girme fırsatı bulunan Vettel, Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen'in arkadan teması sonrası Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü Nico Rosberg'e çarptı. Aracının ön süspansiyonu soldan kırılan Vettel, yarış dışı kalırken Rosberg de son sıraya düştü.

3. tura kadar devam eden sanal güvenlik aracı uygulamasının ardından yarışa ilk sıradan başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton, liderliğini korudu. Büyük Britanyalı pilotu, Red Bull-TAG Heuer'den Daniel Ricciardo ve Verstappen izledi.

İddialı isimlerin "pit stop"larını tamamlayarak sert hamurlu lastiğe geçmesi sonrası ilk 3 sırada, Hamilton, Ricciardo ve Verstappen yer aldı. Ferrari'den Kimi Raikkonen ve startta sonunculuğa gerileyen Rosberg ise bu sürücüleri takip etti.

Rosberg'in, 38. turda Raikkonen'i geçerek 4'üncülüğe yerleşmesinden 3 tur sonra yarışı rahat bir şekilde önde götüren Hamilton'ın motoru alev aldı. Şampiyonluk için takım arkadaşı Rosberg ile kıyasıya bir mücadele veren Hamilton, olay sonrası yarışı terk etmek zorunda kaldı.

Hamilton'ın otomobilindeki arızayla İlk 2 sıraya yerleşen Red Bull-TAG Heuer pilotları Ricciardo ve Verstappen, mücadelenin sonuna kadar önde kalmayı başardı. Takım arkadaşı Verstappen'den 2.4 saniye önce damalı bayrağı gören Ricciardo, sezonun ilk, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı. Liderin 25.5 saniye arkasındaki Rosberg ise 3. oldu.

Böylece Red Bull takımı, 2013'ten bu yana ilk defa bir yarışta ilk 2 sırayı aldı.

Bu sonuçla puanını 288'e yükselten Rosberg, son 5 yarış öncesi pilotlar klasmanında Hamilton ile arasındaki farkı 23'e çıkardı. Mercedes pilotlarını, 204 puanla Ricciardo izledi.

Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si 9 Ekim'de koşulacak.

- İlk 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

3. Nico Rosberg (Mercedes)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes)

6. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

7. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)

9. Jenson Button (McLaren-Honda)

10. Jolyon Palmer (Renault)

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Malezya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Nico Rosberg (Almanya): 288 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 265

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 204

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 160

5. Sebastian Vettel (Almanya): 153

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 553

2. Red Bull: 359

3. Ferrari: 313

4. Force India: 124

5. Williams: 121