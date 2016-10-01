Zafer Petra Kvitova'nın

Çin'de düzenlenen Wuhan Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Çek tenisçi Petra Kvitova kazandı.

İki milyon 589 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Slovak Dominika Cibulkova ile karşılaşan Petra Kvitova, 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi Kvitova, çeyrek finalde İngiliz Johanna Konta, yarı finalde ise Rumen Simona Halep'i elemişti.