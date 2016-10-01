Zafer Petra Kvitova'nın
Wuhan Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çek tenisçi Kvitova şampiyon oldu.
Çin'de düzenlenen Wuhan Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Çek tenisçi Petra Kvitova kazandı.
İki milyon 589 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Slovak Dominika Cibulkova ile karşılaşan Petra Kvitova, 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.
Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi Kvitova, çeyrek finalde İngiliz Johanna Konta, yarı finalde ise Rumen Simona Halep'i elemişti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:08
- ‘Çantayla maça gelmeyin’
Toplam 1
Yorum
KFY biz yapmayız siz FENERBAHÇE düşmanlarına söyleyin herşey beklenir onlardan.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 6
Yorum
KFY mhk ve tff size çalıştığı sürece kaldırırsınız herşeyiniz ŞAİBE...
- Atiba: Hala zirvedeyiz
Toplam 3
Yorum
KFY arka plandakiler öyle istiyor daha çakamadın mı dalgıç atiba
Zafer Petra Kvitova'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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