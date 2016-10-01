 Zafer Petra Kvitova'nın – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    Zafer Petra Kvitova'nın

    Zafer Petra Kvitova'nın

    Wuhan Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Çek tenisçi Kvitova şampiyon oldu.

    Çin'de düzenlenen Wuhan Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda Çek tenisçi Petra Kvitova kazandı.

    İki milyon 589 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Slovak Dominika Cibulkova ile karşılaşan Petra Kvitova, 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

    Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan Çek tenisçi Kvitova, çeyrek finalde İngiliz Johanna Konta, yarı finalde ise Rumen Simona Halep'i elemişti.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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