Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışına ilk sıradan başlayacak.

Paris'in kuzeyinde yer alan 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.55.461'lik tur zamanıyla sürücüler klasmanı lideri Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun oldu.

Fransa'da yarın düzenlenecek yarışı ilk sırada tamamlaması halinde kariyerindeki 5. şampiyonluğunu ilan edecek Sofuoğlu, bu yılın ilk kupasını ise sıralama turundaki zaferinin ardından TISSOT-Superpole ödülüne layık görülerek kazandı.

Honda World Supersport takımının ABD'li sürücüsü Patrick Jocobsen, 1.55.786'lık süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti. Gemar Balloons - Lorini takımının İtalyan pilotu Ayrton Badovini ise 1.56.694'lük derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda yarın TSİ 12.20'de yapılacak sezonun 10. yarışına ilk 10 sırada başlayacak pilotlar şunlar:

1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.55.461

2. Patrick Jocobsen (Honda World Supersport): 1.55.786

3. Ayrton Badovini (Gemar Balloons - Lorini): 1.56.694

4. Gino Rea (GRT): 1.58.006

5. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse): 1.58.162

6. Ilya Mikhalchik (DS Junior): 1.58.456

7. Niki Tuuli (Kallio): 1.58.625

8. Christian Gamarino (GoEleven) 1.58.743

9. Alessandro Zaccone (San Carlo Italia) 2.00.417

10. Axel Bassani (San Carlo Italia): 2.01.141