Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışının sıralama turlarını birincilikle tamamladı.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 10. yarışına ilk sıradan başlayacak.
Paris'in kuzeyinde yer alan 4 bin 411 metrelik Nevers Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.55.461'lik tur zamanıyla sürücüler klasmanı lideri Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun oldu.
Fransa'da yarın düzenlenecek yarışı ilk sırada tamamlaması halinde kariyerindeki 5. şampiyonluğunu ilan edecek Sofuoğlu, bu yılın ilk kupasını ise sıralama turundaki zaferinin ardından TISSOT-Superpole ödülüne layık görülerek kazandı.
Honda World Supersport takımının ABD'li sürücüsü Patrick Jocobsen, 1.55.786'lık süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti. Gemar Balloons - Lorini takımının İtalyan pilotu Ayrton Badovini ise 1.56.694'lük derecesiyle üçüncü sırayı aldı.
Organizasyonda yarın TSİ 12.20'de yapılacak sezonun 10. yarışına ilk 10 sırada başlayacak pilotlar şunlar:
1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.55.461
2. Patrick Jocobsen (Honda World Supersport): 1.55.786
3. Ayrton Badovini (Gemar Balloons - Lorini): 1.56.694
4. Gino Rea (GRT): 1.58.006
5. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse): 1.58.162
6. Ilya Mikhalchik (DS Junior): 1.58.456
7. Niki Tuuli (Kallio): 1.58.625
8. Christian Gamarino (GoEleven) 1.58.743
9. Alessandro Zaccone (San Carlo Italia) 2.00.417
10. Axel Bassani (San Carlo Italia): 2.01.141
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:06
- Stat neden boştu acaba
Toplam 9
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ 1- BİLET FİYATLARI İNSANLARIMIZA UYGUN DEGİL DÜŞMELİ 30 40 50 LİRAYA 2-AZİZ YILDIRIM ALEHİNE TEZARUHAT YAPANLARI MAÇA ALMADI GFB Yİ VE ARTIK GELMİYOLAR TARAFTARLA KAVGALI VEDE BU OLAY ÇOK ETKİLEDİ DAHADA GELMİCEKLER BAYA KALABALIK TOPLULUK SADECE DEPLASMANA GİDİYOLAR 3-OYNAN FUTBOL DAHA YENİ YENİ OTURUYOR
- 2 hafta istiyorum
Toplam 4
Yorum
RVP BEY DİYECEKSİNİZ Mr.Rvp dönüşünüzü bekliyoruz efendim ama emenike yi kesemezsiniz emenike bey çok formda
- Saçım şekil, önümden çekil
Toplam 2
Yorum
EMENİKE BEY DİYECEKSİNİZ EMENİKE ÇOŞUYOR ABUBAKIYOR ANCA BİZİM ABUBAKAR BAKADURSUN ZATEN KAZIK YEDİK LENSDA UÇUYOR VOLKAN ŞENDE UÇUYOR NOLDU BU TAKIMA ANLAMADIM OZAN VE JOSEF BİLE ÇOŞTU HAYIRLISI
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