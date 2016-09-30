F1'de sıradaki durak Malezya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı Malezya Grand Prix'siyle sürecek.
Mercedes takımında son yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçerek pilotlar klasmanında uzun bir sürenin ardından liderliğe yükselen Alman Nico Rosberg ile 8 puan gerisine düşen Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi, tüm hızıyla devam edecek.
Özellikle son yarışlardaki yüksek formuyla öne çıkan Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya ve Singapur'daki etaplardan zaferle ayrıldı.
Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Almanya'daki yarışları ilk sırada bitirdi.
- Alonso en geriden başlayacak
McLaren-Honda takımının deneyimli sürücüsü Fernando Alonso ise bu sezon aracında dayanıklılık problemleriyle sıkça karşılaşmasının ardından güncellenen Honda motorunu antrenman turlarında kullandığı gerekçesiyle yarışa 30 sıra geriden başlama cezası aldı. Bu nedenle İspanyol pilot, Malezya'daki yarışa son sıradan başlayacak.
- Pilotlar ve takımlar klasmanı
Malezya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı:
1. Nico Rosberg (Almanya): 273 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 265
3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 179
4. Sebastian Vettel (Almanya): 153
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 148
Takımlar klasmanı:
1. Mercedes: 538
2. Red Bull: 316
3. Ferrari: 301
4. Force India: 112
5. Williams: 111
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:28
- Napoli’den Güneş’e gözdağı!
Toplam 3
Yorum
karakartal Napoli grubumuzdaki en güçlü takım.İtalyan futbolunun son yıllarda yükselen yıldızı.Son derece zorlu bir takım ama gruptan çıkmak istiyorsak bu takımdan 3 puan almak zorundayız.
- Guti’nin Beşiktaş aşkı
Toplam 1
Yorum
karakartal Guti kötü bir zamanda Beşiktaşa gelmişti.Kulüp çok kötü yönetiliyordu,kadro yetersizdi.
- Talisca-Aboubakar, Sosa-Gomez’i arattı
Toplam 7
Yorum
kabasakal Geçen sezon Sosa , Ales De Souza katkısı yapmıştı , yerinin asla dolmayacağı belliydi .. Bjk yönetimi yine de doğru bir hamle ile para ile satın alamayacakları bir yıldız adayını kiraladı ama Sosa katkısı verebilecek oyuncu sayısı zaten dünyada bir elin parmaklarnı geçmeyecek kadar az ..
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