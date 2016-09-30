F1'de sıradaki durak Malezya

Formula 1 sezonunun 16. ayağı, Malezya'nın Selangor eyaletindeki 5 bin 543 metrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turunun yarın TSİ 12.00'de başlayacağı Malezya Grand Prix'si, 2 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da gerçekleştirilecek.

Mercedes takımında son yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçerek pilotlar klasmanında uzun bir sürenin ardından liderliğe yükselen Alman Nico Rosberg ile 8 puan gerisine düşen Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi, tüm hızıyla devam edecek.

Özellikle son yarışlardaki yüksek formuyla öne çıkan Rosberg, bu sezon Avustralya, Bahreyn, Çin, Rusya, Azerbaycan, Belçika, İtalya ve Singapur'daki etaplardan zaferle ayrıldı.

Son 2 yılın şampiyonu Hamilton ise bu sezon Monaco, Kanada, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Almanya'daki yarışları ilk sırada bitirdi.

- Alonso en geriden başlayacak

McLaren-Honda takımının deneyimli sürücüsü Fernando Alonso ise bu sezon aracında dayanıklılık problemleriyle sıkça karşılaşmasının ardından güncellenen Honda motorunu antrenman turlarında kullandığı gerekçesiyle yarışa 30 sıra geriden başlama cezası aldı. Bu nedenle İspanyol pilot, Malezya'daki yarışa son sıradan başlayacak.

- Pilotlar ve takımlar klasmanı

Malezya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Nico Rosberg (Almanya): 273 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 265

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 179

4. Sebastian Vettel (Almanya): 153

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 148

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 538

2. Red Bull: 316

3. Ferrari: 301

4. Force India: 112

5. Williams: 111