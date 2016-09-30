Araç bir anda alev aldı!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pazar günü düzenlenecek Malezya Grand Prix'si öncesi antrenman turlarında Renault takımından Kevin Magnussen'in aracı yandı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, bugün düzenlenen ilk antrenman turunda piste çıkan Magnussen'in, aracının arka lastiğini değiştirmek amacıyla garaja girdiği sırada yangının başladığı belirtildi.
Aracının yanmaya başlamasının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan Danimarkalı pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın, teknik ekibin tüple müdahalesinin ardından yaklaşık 10 dakika içinde zorlukla kontrol altına alındı.
Konu hakkında bilgi veren Renault'un teknik uzmanı Nick Chester, ilk incelemelere göre, aracın yakıt deposunda yaşanan baskı nedeniyle yangının çıktığını ve olayı yara almadan atlatan Magnussen'in, pazar günkü yarışta takımı adına piste çıkabileceğini söyledi.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:17
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