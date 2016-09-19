Sofuoğlu şov

Dünya Supersport Şampiyonası’nın 9. ayağında 19 turluk yarışı kazanan Kenan Sofuoğlu en yakın rakibine 53 puan fark attı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosilkletçimiz Kenan Sofuoğlu, Almanya'da düzenlenen sezonun 9. yarışında damalı bayrağı gördü. Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'nde koşulan yarış, 19 tur üzerinden yapıldı. Mücadeleye "pole pozisyonu"nda başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Sofuoğlu, ilk viraja önde girmeyi başardı ancak ilk tur içinde Kallio takımından Niki Tuuli'ye geçildi. 3. turda yeniden ele geçirdiği liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve bu sezon 5., Supersport kariyerindeki 37. zaferinin altına imza attı. Liderin 1.7 saniye arkasındaki Tuuli 2., Red Bull sporcusu Kenan'dan 4.7 saniye sonra finişi geçen MV Agusta takımından Jules Cluzel ise 3. oldu.



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Üst üste 3. kez şampiyon olan 32 yaşındaki milli sporcumuz, pilotlarda puanını 171'e çıkardı. Kenan'ı, 118'le takım arkadaşı Randy Krummenacher ve 109'la Honda'dan Patrick Jacobsen izledi. 10. ayak 2 Ekim'de Fransa'da düzenlenecek.