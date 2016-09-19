Damm, 2015'in aralık ayında Bunte adlı Alman dergisinde "Schumacher yeniden yürüyebiliyor." şeklinde çıkan bir haberden dolayı Hamburg Eyalet Mahkemesinde açılan tazminat davası kapsamında ülke basınına açıklama yaptı.

Hamburger Morgenpost gazetesinde yer alan habere göre, mahkemede genel olarak Schumacher'in menajeri Sabine Kehm'in aralık ayında konuya ilişkin tekzibini tekrarladığını aktaran Damm, "Schumacher yürüyemiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu derginin, Schumacher'in fizyoterapist yardımıyla yürüdüğünü yazdığının hatırlatılması üzerine de Damm, "Bu iddia, derginin iç sayfalarında yer alıyor ve bu da doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Alman pilotun avukatı, hangi tedavi yöntemlerinin uygulandığının ve Schumacher'in fiziksel olarak ne yapabilecek durumda olduğunun kamuoyunu ilgilendirmediğini de kaydetti.

Söz konusu davaya ekim ayında devam edileceği belirtildi.

Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken düşen Schumacher, başını kayaya çarparak ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Fransa'daki Grenoble Hastanesinde ameliyat edilen dünyaca ünlü sürücüye verilen narkoz, Ocak 2014'te azaltılmış ve yapay komadan uyandırılma sürecine geçilmişti.

Efsanevi pilotun Haziran 2014'te komadan çıktığı açıklanmış ve Grenoble Hastanesinden taburcu edilerek rehabilitasyon süreci için tedavisinin Lozan Üniversitesi Hastanesinde sürdürülmesine karar verilmişti.

Schumacher'in tedavisine, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediliyor.