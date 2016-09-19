"Schumacher yürüyemiyor"
Kayak kazası sonrası tedavisi evinde devam eden eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in avukatı Felix Damm, efsanevi Alman sürücünün yürüyemediğini belirtti.
Damm, 2015'in aralık ayında Bunte adlı Alman dergisinde "Schumacher yeniden yürüyebiliyor." şeklinde çıkan bir haberden dolayı Hamburg Eyalet Mahkemesinde açılan tazminat davası kapsamında ülke basınına açıklama yaptı.
Hamburger Morgenpost gazetesinde yer alan habere göre, mahkemede genel olarak Schumacher'in menajeri Sabine Kehm'in aralık ayında konuya ilişkin tekzibini tekrarladığını aktaran Damm, "Schumacher yürüyemiyor." ifadesini kullandı.
Söz konusu derginin, Schumacher'in fizyoterapist yardımıyla yürüdüğünü yazdığının hatırlatılması üzerine de Damm, "Bu iddia, derginin iç sayfalarında yer alıyor ve bu da doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Alman pilotun avukatı, hangi tedavi yöntemlerinin uygulandığının ve Schumacher'in fiziksel olarak ne yapabilecek durumda olduğunun kamuoyunu ilgilendirmediğini de kaydetti.
Söz konusu davaya ekim ayında devam edileceği belirtildi.
Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken düşen Schumacher, başını kayaya çarparak ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Fransa'daki Grenoble Hastanesinde ameliyat edilen dünyaca ünlü sürücüye verilen narkoz, Ocak 2014'te azaltılmış ve yapay komadan uyandırılma sürecine geçilmişti.
Efsanevi pilotun Haziran 2014'te komadan çıktığı açıklanmış ve Grenoble Hastanesinden taburcu edilerek rehabilitasyon süreci için tedavisinin Lozan Üniversitesi Hastanesinde sürdürülmesine karar verilmişti.
Schumacher'in tedavisine, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediliyor.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:38
- ''Gün, bir ve beraber olma günüdür''
Toplam 11
Yorum
Ts Alanyadan 3 yemenin bir izahı olamaz başkan . 1-0 olur 2-1 olur da 3 - 0 olmamalı .Sabır gösterilebilecek bir durum değil bu o formayı giyiyorsan karşılığını vereceksin .Eğer 2 senelik bir plan yapıyorsan da o zaman planı doğru yapacaksın.2 senede tamamen Trabzonlulardan oluşan kadro kursan gene ilk 3 ü zorlarsın.Başta destekliyordum bu yönetimi ama yanlış hamleler yapılıyor kemik kadro Trabzonlulardan oluşmak zorunda .
- TFF'den Beşiktaş'a ret!
Toplam 2
Yorum
bjktufan sonra neden türk takımları avrupada başarılı olamıyor. benfica kulübü cuma oynarken biz cumartesi oynuyoruz cl maçından sonra biz pazar oynarken onlar pazartesi oynuyor. beşiktaşın başarılı olmasını istemiyorlar bunun başka bir açıklaması olamaz avrupada olmayan galatasaray pazar günü oynuyor biz cumartesi oynayacağız utanç verici gerçekten
- TFF'den Beşiktaş'a ret!
Toplam 2
Yorum
kartal milli maçtan futbolculartn affını isteyin ozaman
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