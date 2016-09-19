Rosberg 3’te 3 yaptı
Formula 1'de 15. yarış Singapur GP'sini Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı. Rosberg, üst üste 3. kez damalı bayrağı gördü. Red Bull'dan Daniel Ricciardo 2., yine Mercedes'ten Lewis Hamilton 3. sırayı aldı. Rosberg 273 puanla liderliğini sürdürdü.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Rosberg 3’te 3 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.