 Rosberg 3’te 3 yaptı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Rosberg 3’te 3 yaptı

    Rosberg 3’te 3 yaptı
    Formula 1'de 15. yarış Singapur GP'sini Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı. Rosberg, üst üste 3. kez damalı bayrağı gördü. Red Bull'dan Daniel Ricciardo 2., yine Mercedes'ten Lewis Hamilton 3. sırayı aldı. Rosberg 273 puanla liderliğini sürdürdü.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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