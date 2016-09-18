Sofuoğlu'ndan sezonun 5. zaferi
Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Almanya'da düzenlenen sezonun 9. yarışında birinci oldu.
Mücadeleye "pole pozisyonu"nda başlayan Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu, ilk viraja önde girmeyi başardı ancak ilk tur içinde Kallio takımından Niki Tuuli'ye geçildi. Kenan, 3. turda yeniden ele geçirdiği liderliği yarışın sonuna kadar korudu ve bu sezon 5'inci, Supersport kariyerindeki 37'nci zaferini elde etti.
Liderin 1.7 saniye arkasındaki Tuuli 2'nci, Red Bull sporcusu Kenan'dan 4.7 saniye sonra bitiş çizgisini geçen MV Agusta takımından Jules Cluzel ise 3'üncü oldu.
Üst üste 3. kez birinci olan 32 yaşındaki milli sporcu, pilotlar klasmanında rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Puanını 171'e çıkaran Kenan'ı, 118 puanla takım arkadaşı Randy Krummenacher ve 109 puanla Honda'dan Patrick Jacobsen izledi.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10 ayağı, 2 Ekim'de Fransa'da düzenlenecek.
- Sürücüler klasmanı
Sezonun 9. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:
1. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 171 puan
2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 118
3. Patrick Jacobsen (ABD) - 109
4. Jules Cluzel (Fransa) - 91
5. Gino Rea (Büyük Britanya) - 81
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:40
- Meler kurbanı
Toplam 12
Yorum
omerd mehmet ekici ile sözleşme uzatmaya gerek yokmuşm demekki, yumlu zaten boşa atılmış para,
- Bu sene zirveye oynar
Toplam 5
Yorum
GFB Cok iyi topcu tek hatasi gs gibi çuval bi takimda oynamak.
- Ayağa kalkacağız
Toplam 13
Yorum
ersunla mı bu hocayla zor.transfer hep yanlış.cardozo elde tutulacaktı.ts yi sevmeyen ekici yollanacaktı.yavru yumlu uğur akbaşla bu iş olmaz.nokulma welligton lawal ndayeye gibi ligi bilen yabancılar alınacaktı.şimdi bekleki ndoye gol atsın.
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