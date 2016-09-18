Rosberg'den peş peşe 3. zafer

Formula 1 sezonunun 15. mücadelesi, Singapur sokaklarında oluşturulan 5 bin 65 metrelik Marina Bay Pisti'nde, 61 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Mercedes sürücüsü Nico Rosberg'in liderliğini koruduğu startta, Force India-Mercedes'ten Nico Hulkenberg, Toro Rosso-Ferrari'den Carlos Sainz ile yaşadığı temas sonucu yarış dışı kaldı. Kaza sonrası piste giren güvenlik aracı, 2. turda pisti terk etti.

Startın ardından ilk 4 sıraya yerleşen Nico Rosberg, Red Bull-TAG Heuer'den Daniel Ricciardo, Mercedes'ten Lewis Hamilton ve Ferrari'den Kimi Raikkonen, diğer sürücülerden koptu. Bu isimlerden Ricciardo, Hamilton ve Raikkonen, 46 ile 48. turlar arasında 3'üncü "pit stop"larını yaptı. Fakat yarışı lider götüren Rosberg, lastiklerini değiştirmedi.

Ricciardo, daha yeni ve yumuşak hamurlu lastiklerin avantajıyla son turda Rosberg ile arasındaki farkı 0.5 saniyeye kadar indirdi ancak önde kalmayı başaran Alman pilot, 1:55.48.950'lik derecesiyle üst üste 3'üncü, sezonun 8'inci, kariyerinin 22. birinciliğine ulaştı.

Liderin 8 saniye arkasında bitişe gelen Hamilton 3'üncü, Rosberg'in 10.2 saniye gerisindeki Raikkonen ise 4'üncü oldu. Son sıradan kalkan Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel de mücadeleyi 5. sırada tamamladı.

Bu sonuçla puanını 273'e çıkaran Rosberg, takım arkadaşı Hamilton'ın 8 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. Mercedes pilotlarını, 179 puanla Ricciardo izledi.

Sezonun 16. yarışı Malezya Grand Prix'si 2 Ekim'de koşulacak.

İlk 10

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

7. Fernando Alonso (McLaren-Honda)

8. Sergio Perez (Force India-Mercedes)

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Ferrari)

10. Kevin Magnussen (Renault)

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı:

1. Nico Rosberg (Almanya): 273 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 265

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 179

4. Sebastian Vettel (Almanya): 153

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 148

Takımlar klasmanı:

1. Mercedes: 538

2. Red Bull: 316

3. Ferrari: 301

4. Force India: 112

5. Williams: 111