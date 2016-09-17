Sofuoğlu ilk sıradan başlayacak
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Almanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 9. yarışının sıralama turlarını birincilikle tamamladı.
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Almanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 9. yarışına ilk sıradan başlayacak.
Almanya'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.40.778'lik tur zamanıyla sürücüler klasmanı lideri Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun oldu.
Wildcard ile şampiyonaya katılma hakkı elde eden Kallio takımının Finlandiyalı sürücüsü Niki Tuuli, 1.41.337'lik süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti. GRT takımının Büyük Britanyalı pilotu Gino Rea ise 1.41.470'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.
Organizasyonda yarın TSİ 12.20'de yapılacak sezonun 9. yarışına ilk 10 sırada başlayacak pilotlar şunlar:
1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.40.778
2. Niki Tuuli (Kallio): 1.41.337
3. Gino Rea (GRT): 1.41.470
4. Christoffer Bergman (CIA Landlord Insurance Honda): 1.41.605
5. Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti): 1.41.609
6. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) 1.41.647
7. Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse): 1.41.673
8. Ayrton Badovini (Gemar Balloons - Lorini ): 1.41.870
9. Patrick Jocobsen (Honda World Supersport): 1.41.954
10. Luke Stapleford (Profile): 1.42.023
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:32
- Pereira’yı niye gönderdik ki?
Toplam 28
Yorum
azize istifa hatalar zinciri 1.Alex gittikden sonra takimi atesleyen lider kimse bulunamadi,2.TRnin en iyi bekleri BEADAVA GÖNDERILDI yerine kazma H.ALI ve ARTIST Gregory.3lü defansiv ayni tipte oyuncu..ehh Forvete ara pasi atacak orta yapacak kim kaldi?Ha bide elindekini kullanamiyorsan aglamican HACI
- Talisca için kuyruk
Toplam 11
Yorum
yorum farki gönül ister ki dediğin olsun ama avrupada dönen paralarla türkiyede takımlar satın alınır. sözün özü bize yedirmezler o kaymağı
- Fener’de deprem!
Toplam 73
Yorum
kafadar9 verin bu takımı bir yerli hocaya bakın bakalım takım nasıl kurulup oynatılıyor
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