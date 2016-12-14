 Mustafa Çalışkan'a taziye ziyareti – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    'a taziye ziyareti

    Mustafa Çalışkan'a taziye ziyareti
    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, dün İstanbul Emniyet Müdürü 'a taziye ziyaretinde bulundu. Terim, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Yaşanan terör saldırısı nedeniyle üzüntülerini ifade eden Terim'in, polisin her zaman yanında olduklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını söylediği öğrenildi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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