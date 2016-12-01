Türkiye - Finlandiya maçı Antalya'da
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maç, Antalya'da yapılacak.
A Milli Takım, geçen yıl hizmete giren Antalya Stadı'nda daha önce üçü hazırlık, biri resmi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Bu statta oynanan özel maçlarda İsveç'i 2-1 ve Karadağ'ı 1-0 yenen milliler, Rusya ile 0-0 berabere kaldı.
Ay-yıldızlı ekip, Antalya Stadı'nda yaptığı resmi müsabakada ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0 mağlup etti.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:28
- Sinan Gümüş’e talip oldu
Toplam 8
Yorum
ispanya ispanyaya kiralayın 1 sene sonra canavar gibi gelsin!!!
- Malatya kaçamadı
Toplam 2
Yorum
eko kardeş 3 haftadır yazıyorumburaya malatya lider olacak takım değil bu kadroyla düşüşü başladı 2 yada 3 hafta sonra ilk 3 te bile olmayacak görürsünüz
- Umutlarını söndürün
Toplam 28
Yorum
Topuzo Besiktasin Fakirin ekmegiyle oynamasi hic hos ve güzel olmamis, malum umut fakirin ekmegidir
Türkiye - Finlandiya maçı Antalya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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