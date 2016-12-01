Türkiye - Finlandiya maçı Antalya'da

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Finlandiya arasında 24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Antalya Stadı ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım, geçen yıl hizmete giren Antalya Stadı'nda daha önce üçü hazırlık, biri resmi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Bu statta oynanan özel maçlarda İsveç'i 2-1 ve Karadağ'ı 1-0 yenen milliler, Rusya ile 0-0 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, Antalya Stadı'nda yaptığı resmi müsabakada ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0 mağlup etti.