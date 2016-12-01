 Türkiye - Finlandiya maçı Antalya'da – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Türkiye - Finlandiya maçı Antalya'da

    Türkiye - Finlandiya maçı Antalya'da

    A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile oynayacağı maç, Antalya'da yapılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Finlandiya arasında 24 Mart 2017 Cuma günü oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Antalya Stadı ev sahipliği yapacak.

    A Milli Takım, geçen yıl hizmete giren Antalya Stadı'nda daha önce üçü hazırlık, biri resmi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıktı. Bu statta oynanan özel maçlarda İsveç'i 2-1 ve Karadağ'ı 1-0 yenen milliler, Rusya ile 0-0 berabere kaldı.

    Ay-yıldızlı ekip, Antalya Stadı'nda yaptığı resmi müsabakada ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0 mağlup etti.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:28
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