 Türkiye 24. sıraya çıktı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Türkiye 24. sıraya çıktı

    Türkiye 24. sıraya çıktı

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, bir sıra yükselerek 24'üncülüğe çıktı.

    FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kosova'yı 2-0 yenen Türkiye, 24. sıraya yükseldi.

    Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada Brezilya, Almanya'yı geçerek 2'nciliğe yerleşti.

    Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 93, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.

    38 basamak birden atlayan Ermenistan, 87. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takımlar Puan Değişim
    1 Arjantin 1634 -
    2 Brezilya 1544 1
    3 Almanya 1433 -1
    4 Şili 1404 2
    5 Belçika 1368 -1
    6 Kolombiya 1345 -1
    7 Fransa 1305 -
    8 Portekiz 1229 -
    9 Uruguay 1187 -
    10 İspanya 1166 -
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye 24. sıraya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.