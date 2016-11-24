Türkiye 24. sıraya çıktı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, bir sıra yükselerek 24'üncülüğe çıktı.
Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada Brezilya, Almanya'yı geçerek 2'nciliğe yerleşti.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 93, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.
38 basamak birden atlayan Ermenistan, 87. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1634
|-
|2
|Brezilya
|1544
|1
|3
|Almanya
|1433
|-1
|4
|Şili
|1404
|2
|5
|Belçika
|1368
|-1
|6
|Kolombiya
|1345
|-1
|7
|Fransa
|1305
|-
|8
|Portekiz
|1229
|-
|9
|Uruguay
|1187
|-
|10
|İspanya
|1166
|-
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:12
- Castillo ve Akbaş’tan kötü haber
Toplam 6
Yorum
levent öztürk onur ibanez, drica,mustafa,zeki,onazi abdulkadir (aytaç),Yusuf,bero,endoy,Muhammet mejbur kadro cezalılar var.
- Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid
Toplam 13
Yorum
gkhgny1907 kardeş sen şakamısın :)) 13 yıldır yenemiyosunuz ve geçen sene daha iyi kadronuza rağmen tek kale oynadık.çıkarın at gözlüğünü yenicez rahat
- Büyük adım olur
Toplam 4
Yorum
isminiz HELAL OLSUN KARDEŞİM BENDE BİR FENERBAHÇELİ OLARAK SONUNA KADAR BEŞİKTAŞIMIZIN ARKASINDAYIM BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK
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