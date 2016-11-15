İşte Arda ve Burak detayı...

İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Letonya karşısında fileleri 2 kez havalandırarak milli takımdaki gol sayısını 68'e yükseltti ve İrlandalı Robbie Keane'i yakalayarak aktif futbolcular arasında uluslararası karşılaşmalarda en fazla skor üreten oyuncu unvanını kazandı.

Milli formayla rakip ağları 84 kez havalandıran Macarların efsane oyuncusu Ferenc Puskas, en çok gol kaydeden Avrupalı futbolcu konumunda yer alıyor. Puskas'ı 75 golle vatandaşı Sandor Kocsis ve 71 golle Alman Miroslav Klose takip ediyor. Almanya Milli Takımı'yla birer kez FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferleri elde eden efsane futbolcu Gerd Müller'in de 68 golü bulunuyor.

Dünya genelinde ise uluslararası karşılaşmalarda rakip ağları en fazla havalandıran futbolcu, 1993-2006 yıllarında İran Milli Futbol Takımı forması giyen Ali Daei. İranlı eski milli futbolcu, 109 golle zirvede yer alıyor.

- Quaresma'dan 2 asist

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'in, Letonya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yaparak takımının galip gelmesine katkı sağladı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Valencialı Luis Nani'nin yerine oyuna dahil olan 33 yaşındaki Quaresma, Portekiz'in kaydettiği ikinci ve üçüncü gollerde asist yaptı.

- Gnabry'den ilk milli maçında hat-trick

Alman futbolcu Serge Gnabry, milli takım formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada "hat-trick" yaptı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, San Marino'yu deplasmanda 8-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın 9, 58 ve 76. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de görev yapan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da söz konusu müsabakada bir asist yaptı.

- Skrtel, 8 yıl aradan sonra milli formayla gol attı

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Slovakya'nın Litvanya'yı 4-0 yendiği karşılaşmada rakip ağları havalandırarak milli takımda 8 yıl aradan sonra resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

Sezon başında sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Liverpool'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunma oyuncusu, en son 2008 Eylül'de FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında Kuzey İrlanda karşısında gol kaydetmişti.

- En golcü ekip Belçika

Belçika Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde geride kalan 4 haftada attığı 21 golle, en golcü takım konumunda yer alıyor.

H Grubu'nda 12 puanla lider durumda yer alan Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-0, Bosna Hersek'i 4-0, Cebelitarık'ı 6-0 ve son olarak Estonya'yı 8-1'lik skorlarla mağlup etti.

- İtalya, elemelerde 54 maçtır yenilmiyor

İtalya Milli Futbol Takımı, deplasmanda Liechtenstein'ı 4-0 mağlup ederek elemelerdeki yenilmezlik serisini 54 maça çıkardı.

"Gök Mavililer" Eylül 2006'da Fransa'ya 3-1 mağlup olduğundan bu yana, çıktığı 54 maçta 40 galibiyet, 14 beraberlik performansı sergiledi.

İngiltere Milli Futbol Takımı da elemelerde 33 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Son olarak Ekim 2009'da Ukrayna'ya 1-0 yenilen İngilizler, o tarihten sonra çıktığı 33 maçta 25 galibiyet elde edip 8 kez de berabere kaldı.

- Dörtte dört yapan 3 takım

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde geride kalan 4 haftada, Almanya, Belçika ve İsviçre tüm maçlarını kazanarak dikkati çekti.

Andorra, San Marino, Malta, Makedonya, Liechtenstein ve Cebelitarık ekipleri ise henüz puanla tanışamadı.

- Aduriz, milli formayla gol atan en yaşlı İspanyol

İspanyol futbolcu Aritz Aduriz, Makedonya'yı 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmada fileleri havalandırarak İspanya Milli Takımı'nda gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Makedonya ağlarını 35 yaş 275 günlükken havalandıran Athletic Bilbaolu futbolcu, milli formayla gol atan en yaşlı oyuncu unvanını, 1930'da Portekiz'e 35 yaş 225 günlükken gol atan Jose Maria Pena'nın elinden aldı.

- Yunan taraftarlardan "Srebrenitsa" pankartı

Elemelerde Yunanistan'ın sahasında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada bazı Yunan taraftarlar, üzerinde Sırpların Boşnaklara yönelik nefret söylemi olarak kullandığı "Bıçak, tel, Srebrenitsa" (Noz, zica, Srebrenica) yazılı pankart açtı.

Aynı zamanda Yunan taraftarların, Bosna Herseklileri tahrik etmek için maçta Sırbistan bayrağı ve Çetnik amblemleri açtıkları da görüldü.

- Arda Turan en çok milli olan 4. futbolcu

Fatih Terim tarafından 4 maç aradan sonra yeniden milli takım kadrosuna davet edilen Arda Turan, Türkiye'nin 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan Kosova maçı ile ay-yıldızlı formayı 95. kez giydi ve Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da top koşturan Arda, 120 kezle Rüştü Reçber'in ilk sırada bulunduğu ay-yıldızlı formayla en çok maça çıkan oyucular listesinde dördüncü sıraya yükseldi.

- Burak Yılmaz, Tuncay Şanlı'yı yakaladı

Kosova karşılaşmasında ağları havalandıran Burak Yılmaz, milli takımdaki gol sayısını 22'ye çıkardı ve Lefter Küçükandonyadis'i geride bıraktı.

Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, böylece ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular listesinde ikinci sırada yer alan Tuncay Şanlı'yı yakaladı.