 Arda & Burak düeti – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Arda & Burak düeti

    Arda & Burak düeti

    Milli forma hasretini maçında dindiren iki yıldız futbolcunun söylediği ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ şarkısı sosyal medyayı yıkıp geçti.

    Bir süre 'dan uzak kalan ve , 2-0 kazandığımız karşılaşması sonrasında birlikte eğlenirken, ikili gittikleri mekanda Barış Manço'nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler binlerce paylaşım ve beğeni aldı. EURO 2016'da Türkiye Futbol Direktörü ile yaşadıkları sorun gerekçesiyle bunu bir gönderme olarak yorumlayanlar da oldu. Buna karşın geçmişte "O Ses Türkiye" yarışmasına konuk olan Barcelonalı yıldız Arda Turan, orada da "En sevdiğim şarkı" diyerek Barış Manço'nun bu unutulmaz bestesini seslendirmişti.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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