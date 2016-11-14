Ukrayna’ya 11 puan

Fatih Terim, Kosova zaferi sonrası, “Fikstür avantajımız var. Kosova ve Finlandiya serilerinde en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Eylülde Ukrayna’ya 11 puanla çıkalım” diye hedefi gösterdi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Kosova zaferi sonrası skordan dolayı oyuncularını tebrik etti. Terim'in oyuncularına "Belki skor olarak farkı daha da artırabilirdik ama bizim için önemli olan 3 puanı almayı başardık" dediği öğrenildi. Marttaki Finlandiya maçına kadar önlerinde uzun bir sürenin olduğuna değinen başarılı çalıştırıcının, "Hepiniz bu süreci en iyi şekilde değerlendirerek mental ve fiziksel olarak kendinizi hazırlayın" şeklinde uyarı yaptığı belirtildi.



'YENİ BAŞLIYOR'

Terim'in Kosova galibiyetiyle yeni bir yola girdiklerinin de altını çizerek, "Bu grupta her şey yeniden başlıyor. Fikstür avantajımız var. Kosova ve Finlandiya serilerinde en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Gelecek yıl eylülde oynayacağımız Ukrayna maçına 11 puanla çıkmamız gerekiyor" ifadeleriyle millilere hedef çizdiği bildirildi.