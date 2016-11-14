 Teşekkür yemeği – Fotomaç – 14 Kasım 2016
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    14 Kasım 2016, Pazartesi
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    Teşekkür yemeği

    Teşekkür yemeği

    Milli Takıma Emre Belözoğlu'nun katkılarıyla geri dönüş yapan ve Burak Yılmaz dün bir araya geldi.

    Arda instagram hesabından üçünün yemek yediği bir fotoğraf paylaştı. Bu üçlü buluşma, Arda ve Burak'ın Emre'ye teşekkürü olarak yorumlandı.

    KAPTAN TEKRAR İŞ BAŞINDA
    Kosova maçında gözler Arda'daydı. Kaptanlık pazubandını ve 10 numarayı geri alan Arda skora direkt katkı yapamasa da liderliğiyle maça damga vurdu. Sakatlıklarda kulübe ve sağlık heyeti ile birebir iletişime geçti. Maç sonu da tribünleri selamladı ve alkışlarla ayrıldı.


    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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