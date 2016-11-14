Teşekkür yemeği

Arda instagram hesabından üçünün yemek yediği bir fotoğraf paylaştı. Bu üçlü buluşma, Arda ve Burak'ın Emre'ye teşekkürü olarak yorumlandı.Kosova maçında gözler Arda'daydı. Kaptanlık pazubandını ve 10 numarayı geri alanskora direkt katkı yapamasa da liderliğiyle maça damga vurdu. Sakatlıklarda kulübe ve sağlık heyeti ile birebir iletişime geçti. Maç sonu da tribünleri selamladı ve alkışlarla ayrıldı.