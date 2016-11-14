Son 2 yılda yenilgi almadık
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki dördüncü maçında Antalya'da Kosova'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, son 2 yılda İstanbul dışında oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.
Milliler, son 2 yılda Konya ve Antalya'da dörder maç yaptı.
Fransa bileti Konya'dan çıktı
Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiği 3 önemli maçını, geçtiğimiz yıl Konya'da oynadı.
A Milli Takım, 40 gün içinde Konya'da oynadığı Letonya, Hollanda ve İzlanda maçlarından 7 puan çıkararak, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı başarmıştı.
Türkiye, geçtiğimiz ay da Konya'da, Ukrayna karşısına çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup mücadelesinde kırmızı-beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçta, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Böylece milliler, Konya'da oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.
Antalya'daki maçlar
Ay-yıldızlılar, açılışı Ekim 2015'te yapılan Antalya Stadı'nda ise 3 hazırlık, 1 de resmi maça çıktı.
A Milli Takım, geçtiğimiz cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynadığı ilk resmi maçta Kosova'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 4. maçında ilk kez kazanarak puanını 5'e yükseltti ve iddiasını sürdürdü.
Milliler, Antalya'da oynadığı hazırlık maçlarında ise İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, Rusya ile de golsüz berabere kaldı.
Türk Milli Takımı'nın, 16 Kasım 2014'te Türk Telekom Arena'da Kazakistan'ı 3-1 mağlup ettiği maç öncesinde, kaleci Volkan Demirel ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmış ve Volkan maça çıkmamıştı. Bu olaydan sonra A Milli Takım, İstanbul'da resmi maç oynamadı.
Türkiye, olaydan sonra İstanbul'da sadece iki hazırlık maçına çıktı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te Bulgaristan'ı 4-0 yenen milliler, 17 Kasım 2015'te ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maç, Yunanistan'ın kural dışı oyuncu oynatması nedeniyle daha sonra 3-0 Türkiye lehine tescillendi.
Milli takımın Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı son 8 maç şöyle:
|Tarih
|Maç adı
|Sonuç
|Şehir
|Turnuva
|03.09.2015
|Türkiye-Letonya
|1-1
|Konya
|2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu
|06.09.2015
|Türkiye-Hollanda
|3-0
|Konya
|2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu
|13.10.2015
|Türkiye-İzlanda
|1-0
|Konya
|2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu
|24.03.2016
|Türkiye-İsveç
|2-1
|Antalya
|Hazırlık maçı
|29.05.2016
|Türkiye-Karadağ
|1-0
|Antalya
|Hazırlık maçı
|31.08.2016
|Türkiye-Rusya
|0-0
|Antalya
|Hazırlık maçı
|06.10.2016
|Türkiye-Ukrayna
|2-2
|Konya
|2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Grubu
|12.11.2016
|Türkiye-Kosova
|2-0
|Antalya
|2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Grubu
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:17
- Gözler dünya derbisine çevrildi
Toplam 8
Yorum
Ispartalı Herkes biliyorki Sadece bu maçın Adı DERBİ, Birisi hovarda harcamalar nedeniyle avrupada yok, Öbürü Padişah takımı gibi (Olmuş kendince bir Cumhuriyet, Biri gaz lambası, Biri az löküse benziyo, Yüz Yılı geçmiş takımların Avrupa defterleri 0 fırlarla dolu.. Ha ha ha Adı sadece derbi, Nerden buldunuz dünya derbisini, Kaç ülkeye yayın satıyorsunuz ? bir de bunlara bakın, iyi olan kazansın...
- Depay için ilk resmi açıklama
Toplam 2
Yorum
Alperen Depay ile RvP nin arası açık.. gelirse RvP ninde huzuru bozulabilir.. İyi oyuncu lakin takımdaki birlik beraberliği ve huzuru bozacaksa gelmesin. Ki zaten kendi oynadığı ligteki takımlarda talip ise o ligi bırakıp bizim lige gelmesi zor görünüyor hele ki fenerbahçenin uefa finansal krizini de göz önünde bulundurursak..
- Sağ bek düşündürüyor
Toplam 8
Yorum
Ahmet Semih i şimdilik oynatmayında kimi oynatıyorsanız oynatın.
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