Son 2 yılda yenilgi almadık

Elemelerde gruptaki ilk galibiyetini Kosova karşısında elde eden ay-yıldızlılar, bu süreçte Konya ve Antalya'da oynadığı toplam 8 maçın 5'ini kazandı, 3'ünde ise beraberlik yaşadı.

Milliler, son 2 yılda Konya ve Antalya'da dörder maç yaptı.

Fransa bileti Konya'dan çıktı



Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiği 3 önemli maçını, geçtiğimiz yıl Konya'da oynadı.

A Milli Takım, 40 gün içinde Konya'da oynadığı Letonya, Hollanda ve İzlanda maçlarından 7 puan çıkararak, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı başarmıştı.

Türkiye, geçtiğimiz ay da Konya'da, Ukrayna karşısına çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup mücadelesinde kırmızı-beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçta, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Böylece milliler, Konya'da oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.

Antalya'daki maçlar



Ay-yıldızlılar, açılışı Ekim 2015'te yapılan Antalya Stadı'nda ise 3 hazırlık, 1 de resmi maça çıktı.

A Milli Takım, geçtiğimiz cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynadığı ilk resmi maçta Kosova'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 4. maçında ilk kez kazanarak puanını 5'e yükseltti ve iddiasını sürdürdü.

Milliler, Antalya'da oynadığı hazırlık maçlarında ise İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, Rusya ile de golsüz berabere kaldı.

Türk Milli Takımı'nın, 16 Kasım 2014'te Türk Telekom Arena'da Kazakistan'ı 3-1 mağlup ettiği maç öncesinde, kaleci Volkan Demirel ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmış ve Volkan maça çıkmamıştı. Bu olaydan sonra A Milli Takım, İstanbul'da resmi maç oynamadı.

Türkiye, olaydan sonra İstanbul'da sadece iki hazırlık maçına çıktı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te Bulgaristan'ı 4-0 yenen milliler, 17 Kasım 2015'te ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maç, Yunanistan'ın kural dışı oyuncu oynatması nedeniyle daha sonra 3-0 Türkiye lehine tescillendi.

Milli takımın Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı son 8 maç şöyle: