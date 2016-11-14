 Son 2 yılda yenilgi almadık – Fotomaç – 14 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Son 2 yılda yenilgi almadık

    Son 2 yılda yenilgi almadık

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki dördüncü maçında Antalya'da Kosova'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, son 2 yılda İstanbul dışında oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

    Elemelerde gruptaki ilk galibiyetini Kosova karşısında elde eden ay-yıldızlılar, bu süreçte Konya ve Antalya'da oynadığı toplam 8 maçın 5'ini kazandı, 3'ünde ise beraberlik yaşadı.

    Milliler, son 2 yılda Konya ve Antalya'da dörder maç yaptı.

    Fransa bileti Konya'dan çıktı

    Fatih Terim yönetimindeki ay-yıldızlılar, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiği 3 önemli maçını, geçtiğimiz yıl Konya'da oynadı.

    A Milli Takım, 40 gün içinde Konya'da oynadığı Letonya, Hollanda ve İzlanda maçlarından 7 puan çıkararak, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı başarmıştı.

    Türkiye, geçtiğimiz ay da Konya'da, Ukrayna karşısına çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup mücadelesinde kırmızı-beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçta, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    Böylece milliler, Konya'da oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.

    Antalya'daki maçlar

    Ay-yıldızlılar, açılışı Ekim 2015'te yapılan Antalya Stadı'nda ise 3 hazırlık, 1 de resmi maça çıktı.

    A Milli Takım, geçtiğimiz cumartesi günü Antalya Stadı'nda oynadığı ilk resmi maçta Kosova'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 4. maçında ilk kez kazanarak puanını 5'e yükseltti ve iddiasını sürdürdü.

    Milliler, Antalya'da oynadığı hazırlık maçlarında ise İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, Rusya ile de golsüz berabere kaldı.

    Türk Milli Takımı'nın, 16 Kasım 2014'te Türk Telekom Arena'da Kazakistan'ı 3-1 mağlup ettiği maç öncesinde, kaleci Volkan Demirel ile taraftarlar arasında gerginlik yaşanmış ve Volkan maça çıkmamıştı. Bu olaydan sonra A Milli Takım, İstanbul'da resmi maç oynamadı.

    Türkiye, olaydan sonra İstanbul'da sadece iki hazırlık maçına çıktı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te Bulgaristan'ı 4-0 yenen milliler, 17 Kasım 2015'te ise Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maç, Yunanistan'ın kural dışı oyuncu oynatması nedeniyle daha sonra 3-0 Türkiye lehine tescillendi.

    Milli takımın Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı son 8 maç şöyle:

    Tarih Maç adı Sonuç Şehir Turnuva
    03.09.2015 Türkiye-Letonya 1-1 Konya 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu
    06.09.2015 Türkiye-Hollanda 3-0 Konya 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu
    13.10.2015 Türkiye-İzlanda 1-0 Konya 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu
    24.03.2016 Türkiye-İsveç 2-1 Antalya Hazırlık maçı
    29.05.2016 Türkiye-Karadağ 1-0 Antalya Hazırlık maçı
    31.08.2016 Türkiye-Rusya 0-0 Antalya Hazırlık maçı
    06.10.2016 Türkiye-Ukrayna 2-2 Konya 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Grubu
    12.11.2016 Türkiye-Kosova 2-0 Antalya 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Grubu
    1. 14 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son 2 yılda yenilgi almadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle