Yıldızlarla güzel
143 gün aradan sonra yeniden A Milli Takım’a alınan oyuncular Kosova karşılaşmasında alınan galibiyetin baş mimarları oldular.
A Milli Futbol Takımı'nda, Kosova karşısında sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı. Ay-yıldızlı takımın son 4 maçında kadroya alınmayan Arda'nın yerine Mehmet Topal kaptanlık pazubandını takmıştı. Arda Turan, 10 numaralı formasını da Hakan Çalhanoğlu'dan geri aldı. Hakan ise sahaya 5 numaralı forma ile çıktı.
Terim tarafından uzun süre kadroya alınmayan bu dört futbolcu, son olarak Türkiye'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 21 Haziran'da Çek Cumhuriyeti ile oynadığı ve 2-0 kazandığı son grup maçında görev almıştı.
VE ARDA REKORA KOŞUYOR
Arda Turan, Kosova maçı ile ay-yıldızlı formayı 95. kez giydi ve Tugay Kerimoğlu'nu geçti. Arda, 120 kezle Rüştü Reçber'in ilk sırada bulunduğu ayyıldızlı formayla en çok maça çıkan oyucular listesinde 4. sıraya yükseldi.
4 OYUNCU KADRODAN ÇIKTI
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Enes Ünal, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü ve Bilal Başacıkoğlu'nu Kosova maçının kadrosundan çıkardı. Terim, 27 kişilik kadroyu UEFA kuralları gereğince 23 kişiye indirdi.
EVİNDE 10 MAÇTIR KAYIPSIZ
A Milli Takım, evinde oynadığı son 10 maçı da kaybetmedi. Resmi ve özel iç sahada oynanan son 10 maçında 7 galibiyet (biri hükmen), 3 de beraberlik alan A Milliler, en son 12.11.2014'te İstanbul'da Brezilya'ya 4-0 kaybetmişti.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:10
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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