 Yıldızlarla güzel – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Yıldızlarla güzel

    Yıldızlarla güzel

    143 gün aradan sonra yeniden A Milli Takım’a alınan oyuncular karşılaşmasında alınan galibiyetin baş mimarları oldular.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile oynanan karşılaşmaya, uzun süredir Milli formaya hasret kalan oyuncular damga vurdu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçında, milli takımın ilk 11'inde uzun bir aradan sonra yeniden Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'e yer verdi. 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 3'ü resmi, biri hazırlık olmak üzere 4 maçta aday kadroya alınmayan 4 futbolcu, 143 gün sonra kırmızı-beyazlı formayı yeniden giydi. Dört futbolcu da dün akşam gösterdikleri performansla galibiyetin baş mimarlarından olmayı başardılar.

    A Milli Futbol Takımı'nda, Kosova karşısında sahaya kaptan olarak Arda Turan çıktı. Ay-yıldızlı takımın son 4 maçında kadroya alınmayan Arda'nın yerine Mehmet Topal kaptanlık pazubandını takmıştı. , 10 numaralı formasını da Hakan Çalhanoğlu'dan geri aldı. Hakan ise sahaya 5 numaralı forma ile çıktı.

    Terim tarafından uzun süre kadroya alınmayan bu dört futbolcu, son olarak Türkiye'nin, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 21 Haziran'da Çek Cumhuriyeti ile oynadığı ve 2-0 kazandığı son grup maçında görev almıştı.

    VE ARDA REKORA KOŞUYOR
    Arda Turan, Kosova maçı ile ay-yıldızlı formayı 95. kez giydi ve Tugay Kerimoğlu'nu geçti. Arda, 120 kezle Rüştü Reçber'in ilk sırada bulunduğu ayyıldızlı formayla en çok maça çıkan oyucular listesinde 4. sıraya yükseldi.

    4 OYUNCU KADRODAN ÇIKTI
    Türkiye Futbol Direktörü ; Enes Ünal, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü ve Bilal Başacıkoğlu'nu Kosova maçının kadrosundan çıkardı. Terim, 27 kişilik kadroyu UEFA kuralları gereğince 23 kişiye indirdi.

    EVİNDE 10 MAÇTIR KAYIPSIZ
    A Milli Takım, evinde oynadığı son 10 maçı da kaybetmedi. Resmi ve özel iç sahada oynanan son 10 maçında 7 galibiyet (biri hükmen), 3 de beraberlik alan A Milliler, en son 12.11.2014'te İstanbul'da Brezilya'ya 4-0 kaybetmişti.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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