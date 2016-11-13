 Terim’den operasyon – Fotomaç – 13 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Terim’den operasyon

    Terim’den operasyon
    Teknik Direktör Fatih Terim, İzlanda'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk 11'inden 7 değişiklikle Kosova karşısında A Milli Takım'ı sahaya sürdü. Cezalı Emre Mor, sakatlıkları bulunan Ömer Toprak, Ozan Tufan ve Caner Erkin ile kadroya çağrılmayan Yasin Öztekin de bu maçta görev alamadı. Terim, Şener Özbayraklı ve Kaan Ayhan ise yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine maçında Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Hasan Ali Kaldırım ve Ahmet Çalık ilk 11'de sahaya çıktı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim’den operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.