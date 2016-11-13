 Sevinç çarpması – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Sevinç çarpması

    Sevinç çarpması
    , karşısında ilk golü atmasının ardından sevinç için futbolcular birbirine koşarken ilginç bir olay yaşandı. Birlikte golü kutlayan arkadaşların üzerine karşılıklı sıçrayan Hasan Ali ile Volkan Şen çarpıştı ve Volkan bir anda yere serildi. Milli oyuncu kısa bir şok yaşadı.

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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