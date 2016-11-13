Sergen Yalçın'dan büyük gaf

Emre Mor'un kadroda yer almadığı karşılaşmada Sergen Yalçın, Ay-yıldızlılarımızın 2-0 önde olduğu dakikalarda "Bir Emre Mor tercihi gelebilir" yorumunu yaptı. Bu sözlerin ardından bir anlık sessizlik oluşurken maçın spikeri "Emre Mor cezalı" uyarısını yaptı. Sergen Yalçın bunun üzerine, "Aa yokmuş" tepkisini verdi.

A Milli Takımımızın İzlanda ile oynadığı mücadelede gördüğü sarı kart nedeniyle cezası bulunan Emre Mor, Kosova maçı kadrosunda yer almıyordu.



