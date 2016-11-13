 Şen ola Volkan – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Şen ola Volkan

    Şen ola Volkan
    maçının 55. dakikasında milli takımın ikinci golünü kaydeden bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Uzun zamandır 'de de gol sevincine hasret kalan başarılı futbolcu, bu sezon oynadığı resmi maçlarda da ilk golünü ağlara bıraktı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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