Şehitler ölmez vatan bölünmez
Satışı çıkarılan tüm biletler bitti. Türk bayraklarıyla süslenen tribünlerden sevgi yağdı. Maç öncesi koreografi ise duygulandırdı...
MUHTEŞEM KOREOGRAFİ
TribünlerdeKİ koreografide, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında Şehitler Köprüsü'nde gece gerçekleştirilen bir etkinliğin fotoğrafı yer alırken, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı bulundu. Tarihi günlerinden birini yaşayan Antalya'da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" haykırışları yükseldi.
ÇAVUŞOĞLU DA GELDİ
Maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören de izledi. Gözünden yaşadığı sakatlık sonrası Antalya'da tatil yapan Robin Van Persie'de maçı takip etti.
İLK RESMİ MAÇIMIZ
Türkiye-Kosova müsabakası, A Milli Takım'ın Antalya Stadı'ndaki ilk resmi maçı oldu. Antalya Stadı'nda daha önce 24 Mart'ta İsveç'i, 29 Mayıs'ta Karadağ'ı, 31 Ağustos'ta da Rusya'yı özel maçlarda ağırlayan Türk Milli Takımı, ilk kez resmi bir müsabakada rakip takımı konuk etti.
KOSOVA'YA YEMEK
Maç öncesinde resmi maç yemeği düzenlendi. Yemeğe, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, genel sekreter Kadir Kardaş, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokri, başkan vekili Agim Ademi, yönetim kurulu üyeleri Flamur Bunjaku ve Agron Mustafa ile yetkililer katıldı. Her iki yönetim birbirine başarı diledi.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:21
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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