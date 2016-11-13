Satışı çıkarılan tüm biletler bitti. Türk bayraklarıyla süslenen tribünlerden sevgi yağdı. Maç öncesi koreografi ise duygulandırdı...

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile oynadığımız maçta tribünlerde büyük bir coşku vardı. Antalya Stadı'nda oynanan ilk resmi maçta, satışa çıkarılan 33 bin bilet günler öncesinden tükenirken, tribünler tamamen doldu. Türk bayraklarıyla süslenen tribünlerden, takımımıza adeta sevgi yağdı. Maç öncesi taraftarların yer aldığı tüm koltuklara Türk bayrakları konuldu.



MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

TribünlerdeKİ koreografide, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında Şehitler Köprüsü'nde gece gerçekleştirilen bir etkinliğin fotoğrafı yer alırken, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" yazısı bulundu. Tarihi günlerinden birini yaşayan Antalya'da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" haykırışları yükseldi.



ÇAVUŞOĞLU DA GELDİ

Maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören de izledi. Gözünden yaşadığı sakatlık sonrası Antalya'da tatil yapan Robin Van Persie'de maçı takip etti.



İLK RESMİ MAÇIMIZ

Türkiye-Kosova müsabakası, A Milli Takım'ın Antalya Stadı'ndaki ilk resmi maçı oldu. Antalya Stadı'nda daha önce 24 Mart'ta İsveç'i, 29 Mayıs'ta Karadağ'ı, 31 Ağustos'ta da Rusya'yı özel maçlarda ağırlayan Türk Milli Takımı, ilk kez resmi bir müsabakada rakip takımı konuk etti.



KOSOVA'YA YEMEK

Maç öncesinde resmi maç yemeği düzenlendi. Yemeğe, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, genel sekreter Kadir Kardaş, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokri, başkan vekili Agim Ademi, yönetim kurulu üyeleri Flamur Bunjaku ve Agron Mustafa ile yetkililer katıldı. Her iki yönetim birbirine başarı diledi.



