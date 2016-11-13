 Kaybetmeden devam etmeliyiz – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Kaybetmeden devam etmeliyiz

    Kaybetmeden devam etmeliyiz

    Ay-yıldızlı ekibin hocası, “Yunus’un girişi ile rakibi çözdü. Yukarıya yaklaştık. Gidebildiğimiz yere kadar kaybetmeden gitmeliyiz” dedi.

    Teknik Direktörü Fatih Terim, Kosova karşısında baskılı oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "3 puan almak iyi bir şey. Yukarıya biraz puan olarak yaklaştık ama daha kazanmak zorunda olduğumuz birçok maç. Maç maç gitmek lazım. Grupta her şey olabiliyor. Her maçı ayrı planlamak lazım. Hırvatistan'ın grubumuzun favorisi olduğunu söylemiştim. Bundan sonra mümkünse gidebildiğimiz yere kadar kaybetmeden gitmemiz lazım. İlk yarıda da pozisyon ürettik ancak olmadı. İkinci yarıda Yunus Mallı'nın girmesi isabetli oldu. Goller geldi. Onun da ne yapacağını görmüş olduk. 3 puanın asıl olduğu bir maçtı. 'nın da her geçen gün daha iyiye gittiğini unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:15
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