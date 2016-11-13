''İtici bir güç olmuştur''
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0 yendiği maçta Antalya Stadı'nı dolduran futbolseverlere teşekkür etti.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, Antalya'nın, kampa girdiği günden beri milli takıma çok iyi ev sahipliği yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Antalya şehrimiz, takımımızın başarıya ulaşmasında itici bir güç olmuştur. Milli takım taraftarlığının en güzel örneklerine imza atan Antalya halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Antalyaspor Kulübü, tüm ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:37
- Yeni forvet Marcelo!
Toplam 2
Yorum
hattrick Atınç diyordu ki Almanya'da Türkiye'de görmediğim antremanları yapıyor daha fazla çalışıyor daha ciddi işimizi yapıyorduk ! Tamam ! Fakat bunların sana katkısı ne olmuş onu gösterebiliyor musun , onlardan farklı ne almışsın bize henüz gösteremedin Atınç buna ne dersin ?
- 1 puan Aboubakar’dan
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Maçı baştan sona izlemek lazım... her top gelişinde karşı savunmanın beden dilini bozuyor ...karşıdaki paniği gözlemleyebilirsiniz...son vuruşları halleder ve panik yapmayı bırakırsa bizde iş yapar.....
- Moyes’in gözü Skrtel’de
Toplam 5
Yorum
Yellow Olmaz mı gözum derbiye sakladık senin hediyeni
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