 ''İtici bir güç olmuştur'' – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    ''İtici bir güç olmuştur''

    ''İtici bir güç olmuştur''

    , 'nın, 'nde 'yı 2-0 yendiği maçta Antalya Stadı'nı dolduran futbolseverlere teşekkür etti.

    TFF'nin internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, Antalya'nın, kampa girdiği günden beri milli takıma çok iyi ev sahipliği yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "Antalya şehrimiz, takımımızın başarıya ulaşmasında itici bir güç olmuştur. Milli takım taraftarlığının en güzel örneklerine imza atan Antalya halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Antalyaspor Kulübü, tüm ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:37
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