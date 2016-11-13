 Hırvatlar Brozovic’le – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Hırvatlar Brozovic’le

    Hırvatlar Brozovic’le
    Milliler'in yer aldığı I Grubu'ndaki diğer maçta , sahasında konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti. Goller 15 ve 90'da Brozovic'ten geldi. Hırvatlar 10 puanla liderliğini sürdürürken, 7 puanda kaldı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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