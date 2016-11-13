 Hepimiz kardeşiz – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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HEPSİ
    13 Kasım 2016, Pazar
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    Hepimiz kardeşiz

    Hepimiz kardeşiz

    Ay-yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası elemelerinde kardeş ülke ’yı Burak ve Volkan Şen’in golleriyle yenip, grubunda ilk galibiyetini elde etti. Affedilen yıldızlarıyla daha da güçlenen, arkadaşlık ortamını yeniden yakalayan Millilerimiz, gelecek adına umut verdi...

    A Milli Futbol Takımımız, bu kez yüzümüzü güldürdü... Millilerimiz, Antalya'da oynanan 4. maçında grup sonuncusu 'yı 2-0'la geçip, galibiyetle tanıştı. İlk yarıda peş peşe net pozisyonları harcayan, bir topu ise direkte patlayan Milli Takımımız ikinci yarıda coştu. Oğuzhan'ın çıkıp Yunus Mallı'nın oyuna girişi ay-yıldızlı futbolcuları canlandırdı.

    1'de Burak, Yunus'un asistiyle tabelayı değiştirdi: 55'te ise Burak'ın direkten dönen topuna Volkan Şen dönerek vurdu, farkı 2'ye taşıdı. Bu skoru yeterli bulan milliler, sonrasında oyunu rölantiye aldı, maç 2-0'lık üstünlüğümüzle bitti. Affedilen Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan'la daha da güçlenen Milli Takımımız, bu galibiyetle grubunda iddialı konuma geldi.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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