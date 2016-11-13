Fatih Terim: "İhanete uğradım"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, suskunluğunu Kosova zaferi sonrası bozdu ve EURO 2016 sonrası yaşanan 'milli kriz' hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milli takımdaki kriz ile ilgili bir çok gerçeği televizyondan ve gazetelerden öğrendiğini söyleyen Terim, "Sizin hiç ihanete uğradığınızı hissettiğimiz oldu mu? Bilmediğinizi televizyondan acımasızca öğrendiğiniz oldu mu? Ben eski stilime döneceğim galiba. İnşallah bana bunu yaşatanlar, bunu yaşamazlar" diye sitem ederek adeta ihanete uğradığını vurguladı.



'BABAYİĞİT OLMUŞLAR!'

Kosova galibiyetinin yorumundan çok birçok konuya açıklık getiren Fatih Terim, Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber'e de göndermelerde bulundu. Eleştirmek için çok sebep olduğunu belirten Terim, şöyle konuştu: "Muhakkak ki, acıtmak için kendi arkadaşlarına iş bulup, kendisine de pozisyon bulur mu diye uğraşanlar var. Benim yanımda ceketinin düğmesini açamayanlar, bakıyorum baya bir babayiğit olmuşlar. Herkes inşallar bir görevin başında olur, ama böyle aleni düşmanlık yaparak, hoş bunların düşmanlığından ne olacak da... Bu arada yancılar, yamaçılar, biraz üzülmüştür. Var ya tweetler, Instagramcılar... Bunlara son vermek lazım. Eleştirmek için çok sebep var, ben eleştirmeyin demiyorum. Yalan başladı, arkadan iftira başladı..."



Ne demişlerdi?

RÜŞTÜ REÇBER: Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisiyle çekişen, saygıyı, sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan sayın Fatih Terim, en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz...



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ZATEN OYUN 'İSTİFA' ÜZERİNEYDİ

Terim , basın toplantısında, istifa konusuyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: Benim haberim yok, Dünkü (önceki günkü) basın toplantısından sonra kendimi tamamen kapattım, telefonum açık değil. Ben böyle bir şey ima ettim mi, yok. Zaten problem orada. Spor kamuoyu ile genel kamuoyu aynı değil. Bütün oyunun parçalırı bunun (istifa) üzerineydi. Buradayım, daha yapacak çok işimiz var. Karar TFF yönetiminindir. Aldın problem; almadın problem. Allah kimseyi bizim gibi bu şelide maçlara çıkarmasın. Öyle kolay değil...



'ÖZÜR YOKSA ALMAM' DEMEDİM

Ağustos ayındaki beyanım çok açık. Kendime ait özü beklemediğimi ifade ettim. 'Türk halkından herkes özür dilemeli, yoksa olmaz' da demedim. Ben, 'benden değil, halktan özür dilesinler, yoksa almam' demedim. İnanıyorum ki, pek çok kişinin alamayacağı bir kararla, 4 maçlık bir kadro kararı vedim. Eğer halktan özür dilemezlerse, onlar almam diye bir şey söylemedim.



KARARI 'İÇİME SİNEREK' VERMEDİM

Ben halen aynı noktadayım. Bu tartışmalara yol açan olayları yok saymam mümkün değil. Kadroya almak demek, gönlümü almak demek değil. Milli menfaat bunu gerektirdiği için; artı açıklayacağım kadroda o gün için önemli bir telefon aldım... Daha önce değil, açıklayacağım gün birkaç saat önce bir telefon aldım. Birçok aracı okuyorum. O, bu, şu, öteki ve en son ailem var... Emre ve Arda'nın söyledikleri almam için bana kafi geldi. Emre'yle önce konuşmam ve sonra Arda ile konuşmamdan sonra bu kararı verdim. Bu karar içime sinerek verdiğim bir karar olmadı..."



SİNMEDİ AMA TATMİN OLDUM

Fatih Terim baba adam, reis, kavrar, güzel, itirazım yok... Ona da şimdi hata var, o da sakıncalı. Ben ne zaman gitsem beni anlıyorsunuz, ben çalışırken anlamıyorsunuz. Eleştirmek için çok sebep var, ben 'eleştirmeyin' demiyorum... Yalan başladı, arkadan iftira başladı. Onlar bizim düşmanımız değil, bu ülkenin çocukları. Tekrar söylüyorum; bu kararı içime çok sinerek de vermedim... 'Vur iki tane ağzına al buraya' demiyor muydunuz? Eee biz de öyle yaptık. Yok özür diledi mi, dilemedi mi... Yaa ben tatmin oldum ve aldım.



EURO 2008'DE LOBİSİ Mİ VARDI?

Volkan Demirel'in 'lobi' sözlerine de yanıt veren Terim, şöyle devam etti: Volkan Demirel'i milli takıma ilk çağıran benimdir. 2005'ten 2013'e kadar kaleyi ona teslim ettim. EURO 2008'de atıldığında bırakmadım. Lobisi mi vardı Volkan'ın. Arada lobilerde karşılaşıyoruz doğrudur. Ben bu açıklamasını milli takımda olma isteğine veriyorum. O da biliyor ki, biz adaletten şaşmayız. Onun burada olma isteğine ithafen bu sözlerinden mutluluk duydum. Yalçın da tweet atmıştı, bakın bugün kadroya girdi. Volkan da bizimle beraber olabilir...



EMRE MOR'UN CEZASINI BİLMEDEN!

MAÇ sırasında canlıyayında, cezalı Emre Mor için "Emer Mor, 5-6 dakikaya gelebilir" ifadelerini kullanan Sergen Yalçın'a da göndermede bulunan Terim, "Emre Mor'un cezasını bilmeyip beni eleştiren var" ifadesini kullandı. Ünal Aysal ile polemik sebebi olan 'eleman' sözcüğünü milli takımda yanında çalışan bir isim (Dç. Dr. Bülent Bayraktar) için kullanan Terim, "Kimse istiyor diye, hiçbir elemanımın kellesini vermem. Ailesiyle ilgili sağlık sorunları olduğundan burada değildir Bülent. Ayrıldığı haberleri doğru değil" cevabını verdi.



G.SARAY İLE ADIMIN ANILMASI...

Galatasaray iddialarıyla ilgili de konuşan Fatih Terim, adının sarıkırmızılı kulüple anılmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'e mesaj gönderirken şu açıklamayı da yapmaktan kaçınmadı: Ben onun (Riekerink) rahat olmasını isterim. Zaten rahat da görünüyor. Galatasaray'ın tarihine geçmiş bir adam, seyircinin özlemi, seyirci ile özdeşleşmiş... Bundan normal ne olabilir? Bir daha açık ve net söyleyeyim. Galatasaray ile benim adımın anılması kadar normal bir şey olamaz.

