Burak Yılmaz, Lefter'i geride bıraktı
Türk Milli Takımı'nda, Kosova maçı öncesinde 21 golü bulunan Burak Yılmaz, bu müsabakada fileleri havalandırarak 22 gole ulaştı ve Lefter Küçükandonyadis'i geride bıraktı.
A Milli Takım'ın, Kosova karşısındaki ilk golünü atan Burak, ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular listesinde ikinci sırada yer alan Tuncay Şanlı'yı yakaladı.
Volkan Şen milli takımdaki ilk golünü attı
Kosova karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak A Milli Takım formasını 24. kez giyen Volkan Şen, milli takım kariyerindeki ilk golünü attı.
Volkan, mücadelenin 55. dakikasında Türkiye'yi 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Cengiz Ünder'in ilk milli heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, Kosova maçının ikinci yarısında oyuna girerek, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giydi.
Cengiz, karşılaşmanın 76. dakikasında Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda mücadele etti.
Türkiye, Kosova ile oynadığı ilk resmi maçı kazandı
Türkiye ile Kosova milli takımları ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, bu ilk resmi maçı kazanmayı başardı.
Türkiye'nin, 21 Mayıs 2014 tarihinde FIFA'nın özel izniyle deplasmanda yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle kayıtlara geçmemişti.
12 Kasım'da ilk galibiyet
A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım tarihinde oynadığı bir maçtan ilk kez galip ayrıldı.
Daha önce bu tarihte oynadığı 4 maçı kazanamayan Türkiye, Kosova galibiyetiyle bir ilki yaşadı.
Milliler, 1961'de Dünya Kupası Elemeleri'nde evinde SSCB'ye 2-1, 2005'te Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında deplasmanda İsviçre'ye 2-0, 2014'te evinde özel maçta Brezilya'ya 4-0 yenildi. 1986'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kaldı.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:58
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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