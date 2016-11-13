Burak Yılmaz, Lefter'i geride bıraktı

A Milli Takım'ın, Kosova karşısındaki ilk golünü atan Burak, ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular listesinde ikinci sırada yer alan Tuncay Şanlı'yı yakaladı.

Volkan Şen milli takımdaki ilk golünü attı

Kosova karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak A Milli Takım formasını 24. kez giyen Volkan Şen, milli takım kariyerindeki ilk golünü attı.

Volkan, mücadelenin 55. dakikasında Türkiye'yi 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Cengiz Ünder'in ilk milli heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, Kosova maçının ikinci yarısında oyuna girerek, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Cengiz, karşılaşmanın 76. dakikasında Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda mücadele etti.

Türkiye, Kosova ile oynadığı ilk resmi maçı kazandı

Türkiye ile Kosova milli takımları ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, bu ilk resmi maçı kazanmayı başardı.

Türkiye'nin, 21 Mayıs 2014 tarihinde FIFA'nın özel izniyle deplasmanda yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle kayıtlara geçmemişti.

12 Kasım'da ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım tarihinde oynadığı bir maçtan ilk kez galip ayrıldı.

Daha önce bu tarihte oynadığı 4 maçı kazanamayan Türkiye, Kosova galibiyetiyle bir ilki yaşadı.

Milliler, 1961'de Dünya Kupası Elemeleri'nde evinde SSCB'ye 2-1, 2005'te Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında deplasmanda İsviçre'ye 2-0, 2014'te evinde özel maçta Brezilya'ya 4-0 yenildi. 1986'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kaldı.