Biz de varız!
İlk üç maçında 2 puan toplayabilen ay-yıldızlı ekibimiz, Burak ve Volkan’ın golleriyle Kosova’yı mağlup ederek yarışa ortak oldu.
Kosova'nın kilidini açan golü ikinci yarının başında bulduk. Oğuzhan'ın yerine giren Yunus Mallı 51. dakikada topla sağdan dikine gitti ve çevirdiği topu Burak gole çevirdi: 1-0.
Çözülen Kosova'ya 5 dakika sonra ikinci darbeyi Volkan Şen vurdu. Arda'nın savunma arkasına kaçırdığı Burak'ın direkten dönen topunu voleyle tamamladı: 2-0. Maç bu skorla tamamlanırken ilk maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan milliler 90 dakika sonunda 3 puana ulaştı ve ilk 2 için umutlandı. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 5. Maçında 24 Mart'ta Finlandiya'yı konuk edecek.
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:10
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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