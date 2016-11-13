 Biz de varız! – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Biz de varız!

    Biz de varız!

    İlk üç maçında 2 puan toplayabilen ay-yıldızlı ekibimiz, Burak ve Volkan’ın golleriyle ’yı mağlup ederek yarışa ortak oldu.

    , I Grubu'ndaki dördüncü maçında Kosova'yı 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Antalya'da oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk ekip, savunmada etkili bir performans sergiledi. 19. dakikada yakaladığımız pozisyonda Mehmet Topal'ın kafa vuruşu direkten döndü. Volkan 25 ile 39, Hakan Çalhanoğlu 27 ve 30, Burak ise 45. dakikada gole yaklaşsa da sonuç alamadı. İlk yarının son anlarında ise Berisha'nın şutu direğimizde patladı.

    'nın kilidini açan golü ikinci yarının başında bulduk. Oğuzhan'ın yerine giren Yunus Mallı 51. dakikada topla sağdan dikine gitti ve çevirdiği topu Burak gole çevirdi: 1-0.

    Çözülen Kosova'ya 5 dakika sonra ikinci darbeyi Volkan Şen vurdu. Arda'nın savunma arkasına kaçırdığı Burak'ın direkten dönen topunu voleyle tamamladı: 2-0. Maç bu skorla tamamlanırken ilk maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan milliler 90 dakika sonunda 3 puana ulaştı ve ilk 2 için umutlandı. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki 5. Maçında 24 Mart'ta Finlandiya'yı konuk edecek.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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